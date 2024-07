Elden Ring Moore-Questline: So erledigt ihr die Mission und erhaltet alle Handbücher der Sammlerbrut

Das meiste an Moores Quest ist optional, außer ihr möchtet alle Handwerks-Bücher haben

Die Quests der unterschiedlichen NPCs in Shadow of the Erdtree sind oft nur schwer nachzuvollziehen. Eine der schwierigsten ist dabei die von Moore, dem Quartiermeister von Miquellas Gefährten. Hier erhaltet ihr kaum Hinweise, was der Ritter von euch möchte.

Moore finden

Moore findet ihr direkt im Grabfeld, an dem Ort der Gnade “Kreuz am Haupttor”. Das findet ihr direkt vor dem Eingang zu Belurat, dem ersten Hauptdungeons des Spiels. Er sitzt dort zwischen seinen Waren in Begleitung von Ansbach, der in der Hauptquest der Nadelritterin Leda eine größere Rolle spielt.

Moore verkauft viele der neuen Resistenz-Gegenstände der Erweiterung sowie ein paar allgemeine Waren. Kauft auf jeden Fall die Notiz - Versiegelte Geisterquellen für 1.000 Runen. Sie gibt euch Hinweise auf einige Abkürzungen und Geheimwege.

Die Sammlerbrut

Interessanter als Moore selbst ist die Sammlerbrut. Diese Kreaturen beschaffen Moores Waren und besitzen einige Handwerksbücher, mit denen ihr viele der neuen Gegenstände des DLCs herstellen könnt. Besonders interessant sind die gut eingelegten Lebern, mit denen ihr euren Widerstand gegen bestimmte Schadensarten erhöhen könnt und der gut eingelegte Schildkrötenhals, der eure Ausdauer-Regeneration anregt.

Sammlerbrut könnt ihr leicht mit Gegnern verwechseln. Sprecht sie an und sie haben ein Buch für euch.

Insgesamt könnt ihr sechs Sammlerbrut-Angehörige finden, die sich in den ersten beiden Gebieten des DLCs verstecken. Wichtig dabei sind zwei Dinge.

Greift die Wesen nicht an, sondern sprecht mit ihnen. Dann erhaltet ihr ihre Handbücher. Wenn ihr sie angreift, dann wird Moore aggressiv und ihr habt keine Möglichkeit, das letzte Buch zu erhalten. Sollte Moore sterben, dann verschwindet auch die Sammlerbrut. Ihr müsst die Quest vor dem Verbrennen des Scadubaums erledigen. Wie bei den meisten anderen NPCs ist das die letzte Möglichkeit, noch etwas zu erledigen. Danach steht fest, ob sie euch oder Leda unterstützen.

Besorgt das vierte Buch mit Hilfe eines Wärmenden Steins und kehrt dann zu Moore zurück. Macht dies am Besten, bevor ihr das Siegel brecht.

Auf unserer Karte haben wir euch alle Sammlerbrut verzeichnet. Position 4, an der Kirche des Kreuzzugs, hat allerdings eine Besonderheit. Diese ist krank und nicht ansprechbar. Ihr benötigt einen Wärmenden Stein, um das Wesen zu heilen.

Kehrt danach sofort zu Moore zurück. Dieser überreicht euch Handbuch 7 der Sammlerbrut als Belohnung, weil ihr seinem Freund geholfen habt. Falls ihr schon die Rune gebrochen habt, dann müsst ihr erst Moores Dilemma beheben (siehe nächster Abschnitt) und ihn danach nochmal ansprechen. Setzt euch dazwischen nicht an den Gnadenpunkt. Je nach eurem Rat ist Moore sonst weg.

Moores Schicksal nach dem Bruch der großen Rune

Sobald ihr euch dem Schattenbergfried nähert, wird die große Rune von Miquella gebrochen. Nun könnt ihr Moore ansprechen. Er wird über seine Traurigkeit sprechen und euch eine Frage stellen. Je nach Antwort verläuft die Quest anders.

Es gibt nur zwei Ausgänge für Moores Quest. Wählt am besten die zweite Option. Ihr bekommt dieselbe Belohnung, aber es macht den vorletzten Bosskampf einfacher.

Lassen Sie es hinter euch: Moore wird im Kampf gegen Leda für sie Partei ergreifen und ihr müsst ihn im Bosskampf besiegen. Seine Ausrüstung liegt in der Kampfarena, nachdem ihr gesiegt habt. Seien Sie für immer traurig: Moore wird verschwinden. Ihr findet seine Leiche dann bei der Sammlerbrut an der Kirche des Kreuzzugs, die ihr heilen musstet. Auch hier bekommt ihr seine Ausrüstung. Ich weiß es nicht: Hat genau die gleichen Auswirkungen wie die erste Option.

Nach seinem Tod sind die restlichen Handbücher der Sammelbrut verloren, wenn ihr sie noch nicht habt.