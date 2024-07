Ymirs Questline in Elden Ring: So löst ihr die NPC-Mission mit gleich zwei geheimen Bosskämpfen

Fürst Ymir schickt uns auf Erledigungstour und wir können euch nur empfehlen, euch darauf einzulassen.

Fürst Ymir gehört nicht zu den NPCs, die Miquella folgen und uns direkt auf unserem Hauptpfad durch Shadow of the Erdtree begegnen. Stattdessen treffen wir ihn in einer Kirche, von wo aus er uns losschickt, um Ruinen zu finden und eine Glocke zu läuten. Was er genau damit meint, ist aber gar nicht so leicht zu durchschauen.

Wir können euch aber nur empfehlen, die Quest zu absolvieren, weil sie euch zu coolen Orten und gleich zwei versteckten Bosskämpfen führt. Damit ihr eure Ziele auch findet, helfen wir euch hier weiter.

So funktioniert die Ymir-Questline Schritt für Schritt

Schritt 1: Hier findet ihr Ymir: Um ihn zu treffen, geht in die Kathedrale von Manus Metyr. Sprecht ihr dort mit ihm, dann gibt er euch eine Karte und ein weiteres Item mit der Aufforderung, eine Glocke zu läuten, wofür ihr Ruinen aufsuchen müsst.

Hier trefft ihr auf Ymir.

Dabei handelt es sich aber keinesfalls um klassische verfallene Häuser, sondern einen sehr ungewöhnlichen Ort. Schaut ihr euch das kleine Bild auf der Karte an, die er euch gibt, seht ihr dort eine markante Struktur, die ihr auch auf eurer Weltkarte erkennen könnt, falls ihr das entsprechende Fragment bereits gefunden habt. Wir helfen euch, dorthin zu kommen.

Schritt 2: Die Fingerruinen von Rhia befinden sich südlich auf der Map, aber sie zu erreichen, kann etwas knifflig sein. Von der Gnade Himmelblaues Ufer aus reitet ihr in ziemlich gerade Linie südlich zur Küste hinunter (vorbei am Map Fragment), dann vor dem Kreuz links halten, aber weiter so nah wie möglich am Wasser entlang.

Dann, sobald es möglich ist, an den Strand hinunter. Reitet jetzt so lange es möglich ist, durch das seichte Wasser. Am Ende gelangt ihr an zwei großen Steinstrukturen, die an gestrandete Schiffe erinnern. Beim zweiten müsst ihr wieder landeinwärts und erreicht dann die "Ruinen".

Das sind die Ruinen, bei denen es sich aber nicht um verfallene Gebäude handelt.

Bei den Fingerruinen handelt es sich um riesige Finger, die aus einer Talsenke herausragen. Passt mit den fiesen Gegnern hier auf! Relativ mittig befindet sich ein herunterhängendes, suspekt wirkendes Objekt. Das ist die Glocke. Interagiert mit ihr, um sie "zu läuten".

Schritt 3: Kehrt jetzt zu Ymir mit und verkündet die frohe Botschaft. Jetzt bekommt ihr eine neue Map mit einer weiteren Fingerruine.

Schritt 4: Um weiterzumachen, müsst ihr jetzt erst mal den ziemlich schwer zugänglichen Bereich im Nordosten der Map erreichen. Ihr gelangt durch den überfluteten Kirchenbezirk dorthin. Aber keine Sorge, den kompletten Weg zeigen wir euch im Video:

7:17 Elden Ring-DLC: So kommt ihr vom Kirchenbezirk in das Geheim-Gebiet im Norden

Seid ihr erst mal im Hinterland angekommen, solltet ihr den Rest der Strecke ganz leicht mit einem Blick auf die Map finden. Jetzt kommt hier wieder dasselbe Spiel. Läutet die Glocke in der Mitte.

Hier befinden sich die Fingerruinen von Dheo.

Schritt 5: Jetzt verratet ihr Ymir wieder, dass ihr erfolgreich wart und bekommt die letzte Ruinenkarte.

Schritt 6: Für diesen Ort müsst ihr dieses Mal nicht so weit gehen. Er befindet sich direkt bei der Kirche, beziehungsweise eher darunter. Ihr könnt jetzt in eine geheime Passage unter Ymirs Thron gehen und dort die letzte Glocke läuften. Aber Vorsicht: Zuerst werdet ihr von einem Invader überfallen. Danach wartet ein sehr grotesker, aber auch toll inszenierter Bosskampf.

Schritt 7: Kehrt ihr jetzt in die Kirche zurück, wartet sogar noch ein weiterer Kampf auf euch. Danach winkt als Belohnung die Ausrüstung von Ymir.

Weitere NPC-Guides:

Möglicher Zwischenschritt: Ymir verlässt seinen Thron

Es kann passieren, dass ihr zwischendrin mal in die Kirche kommt und Ymir nicht auf seinem Platz vorfindet, sondern draußen, wo er vor einem Grab kniet. Ihr habt dann auch schon die Möglichkeit, mit seinem Thron zu interagieren und die Geheimpassage zu betreten. Verpasst ihr das oder sterbt dort unten, sitzt Ymir wieder auf seinem Thron. Das ist aber gar nicht schlimm.

In diesem Moment könnt ihr hier nämlich sowieso noch nicht wirklich viel ausrichten, ihr werdet aber ebenfalls von einem Invader überfallen. Dann müsst ihr jedoch erst mal wieder zurückkehren.

Hattet ihr bei einem der Schritte Probleme?