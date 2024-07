Leda-Questline in Elden Ring: So löst ihr die NPC-Mission im DLC

Leda ist der wichtigste NPC der Erweiterung.

Nadelritterin Leda begegnet ihr schon bevor ihr auch nur einen Fuß in die Schattenlande von Shadow of the Erdtree setzt und ihre Geschichte ist mit der vieler anderer NPcs verbunden. Daher kann ihre Quest auch nicht scheitern, sondern nimmt nur leicht unterschiedliche Verläufe, je nachdem wie ihr entscheidet.

Vor dem Zerbrechen der großen Rune

Leda wird euch an zwei Orten begegnen. Zum einen an dem Kokon in Moghs Palast, noch bevor ihr den DLC betretet. Sprecht hier mit ihr, um etwas über ihre Motivation zu erfahren.

Hier findet ihr die NPC's für Ledas Quest. Sprecht sie alle an, bevor ihr die Rune brecht.

Der zweite Ort ist in Scadu Altus bei der Gnade “Kreuz an der Hochstraße”, wo sie zusammen mit dem Hornherold campiert. Sprecht am besten mit beiden, denn der Hornherold spielt in Ledas Quest eine größere Rolle.

Bevor es weitergeht, solltet ihr aber auch mit Freyja an der Gnade “Drei-Wege-Kreuzung” in der Mitte des Grabfelds und mit Ansbach an der Gnade “Kreuz am Haupttor" westlich davon gesprochen haben. Beide sind noch für die Quest wichtig.

Macht euch danach zum Schattenbergfried auf. Wenn ihr euch nähert, dann erhaltet ihr eine Nachricht, dass die große Rune zerbrochen ist.

Nach dem Zerbrechen der großen Rune

Nun müsst ihr etwas der Quest des Hornherolds folgen. Wie genau das funktioniert, haben wir schon in diesem Artikel ausgiebig erklärt:

Wichtig für Leda ist nur , dass ihr sie im Kampf mit dem Hornherold unterstützt. Dabei entgeht euch zwar eine Kriegsasche, aber ihr erhaltet einen zusätzlichen Talisman.

Ansbach und Freyja

Weiter geht es im Schattenbergfried. Ansbach findet ihr nahe der Gnade “Lagerhaus, erster Stock” in einem Nebenraum. Freyja hingegen neben der Gnade “Lagerhaus, sechster Stock” an einem Kamin.

Sprecht mit beiden und erschöpft ihre Dialoge. Um die Quest der beiden zu lösen, benötigt ihr eine Schriftrolle, die ihr ebenfalls im Schattenbergfried findet.

Mit der Schriftrolle erldigt ihr die Quests für Ansbach und Freyja.

Teleportiert euch zu der Gande “Lagerhaus, dritter Stock”, verlasst den Raum, geht nach links und dann die Treppe hinunter. Betretet dort den Raum und ihr findet rechts an den Regalen die Geheimritus-Schriftrolle.

Bringt die Rolle zu Ansbach und erschöpft seine Dialoge. Sprecht mit ihm über Freyjas Entscheidung. Geht danach kurz zu einer Gnade und resettet das Gebiet und sprecht wieder mit ihm. Er wird euch einen Brief für Freyja überreichen, den ihr der Kämpferin vorbeibringt. Erschöpft ihre Dialoge, bis ihr Goldener Löwenschild erhaltet und berichtet Ansbach.

Gebt Freyja den Brief und ihr erhaltet den Schild. Ihr könnt den Brief auch behalten, dann müsst ihr später nicht gegen sie kämpfen.

Kehrt zu Leda zurück am Kreuz auf der Hochstraße. Als nächstes Ziel hat sie Ansbach auserkoren. Kehrt zurück ins Probenlager, dort wo ihr immer mit Ansbach gesprochen habt und unterstützt ein weiteres Mal Leda im Kampf. Dafür erhaltet ihr einen weiteren Talisman.

Der Kampf in Enir-Ilim

Kurz vor dem Endboss tretet ihr nun Leda und ihren Verbündeten gegenüber. Habt ihr euch an den Guide gehalten, dann kämpft ihr gegen Leda, Dane, Freyja und Moore.

Wenn ihr allerdings Moore den Rat gegeben habt, dass er für immer traurig bleiben soll, nachdem die Rune gebrochen wurde, dann kämpft dieser nicht mit. Freyja fehlt auch, wenn ihr den Brief von Ansbach nicht weitergebt. Leda und Dane sind aber immer hier, egal was hier macht.

Nach dem Kampf erhaltet ihr von allen Kämpfern die Rüstung und Waffen.