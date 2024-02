Elden Ring-DLC: Shadow of the Erdtree wird wieder ein richtig harter Brocken sagt der FromSoftware-Chef

Zum kommenden DLC gab es eine ganze Flut an neuen Infos.

Ein Jahr lang mussten wir uns beim ersten angekündigten Story-DLC zu Elden Ring mit nur einem einzigen Bild zufriedengeben. Gestern gab es dann endlich den ersten Trailer zu Shadow of the Erdtree mit zahlreichen NPCs, Bossen und einem Release-Datum, nämlich den 21. Juni.

Doch selbst das war noch nicht alles. FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki hat zusätzlich noch aus dem Nähkästchen geplaudert und einige spannende Details verraten. Dabei hat er sich auch zum Schwierigkeitsgrad geäußert.

Hier könnt ihr euch den Trailer noch mal anschauen:

3:06 Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Shadow of the Erdtree: So steht es um den Schwierigkeitsgrad

Elden Ring hat viele Neulinge an das Souls-Genre herangeführt. Hilfsmittel wie die Geisteraschen, die uns im Kampf unterstützen, oder die offene Welt, in der wir Gefahren leichter ausweichen und uns erstmal stählen können, machen den Titel wesentlich zugänglicher als den großen Vorreiter, die Dark Souls-Reihe.

Traditionell sind FromSoftware-DLCs aber kein Zuckerschlecken und auch die Erweiterung zum neuesten Epos wird da wohl keine Ausnahme darstellen. Miyazaki verrät hierzu (via eurogamer.com):

"Wir wollten diese herausfordernden Begegnungen und einschüchternden Bedrohungen."

Miyazaki stuft die Erweiterung dabei auf einem Level mit dem Endgame des Hauptspiels ein und nennt nennt explizit Malenia, die wohl gefürchtetste Bossgegnerin des Soulslikes. Er erklärt:

"Spieler, die nach dieser Art von Herausforderung in unseren Spielen suchen, werden Herausforderungen auf Augenhöhe auch im DLC finden."

Gleichzeitig sollen wir aber auch wieder viele unterschiedliche Möglichkeiten haben, wie wir uns den knüppelharten Bosskämpfen stellen. Miyazaki betonte, er wolle Spielenden viel Freiraum lassen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir im neuen DLC-Gebiet, dem Land of Shadows, auch Hilfsmittel wie starke Geister- oder Kriegsaschen finden. Auch dürften Endgegner über bestimmte Schwächen verfügen oder sich Vorteile durch interaktive Elemente in der Umgebung ergeben.

Harte, aber auch sehr gute DLCs haben bei FromSoftware Tradition

Im Hinblick auf frühere FromSoftware-Spiele wie die Dark Souls-Reihe oder Bloodborne dürften Miyazakis Aussagen kaum überraschen. Gerade da Elden Ring einen zugänglicheren Ansatz wählt, lag es aber durchaus im Bereich des Möglichen, dass Shadow of the Erdtree kein fordernder Endgame-DLC wird, sondern auch Fans abholt, die das Spiel nicht komplett gemeistert haben.

Das Endgame von Elden Ring ist zwar kein ganz so harter Brocken wie das in früheren Titeln der Fall war, aber zieht schon noch mal an und ist vor allem für Souls-Neulinge sicher eine große Herausforderung. Es sieht außerdem ganz so aus, als müsste für den Zugang zum DLC erst mal einer der schwersten optionalen Bosse, nämlich Mohg, besiegt werden.

Der Fürst des Blutes wartet schon auf euch.

Für alle, die genug Übung in Souls-Spielen haben oder die Zähne ordentlich zusammenbeißen, dürfte sich die Mühe aber lohnen, denn die Erweiterungen von FromSoftware gelten bei Fans häufig als der beste Teil des Spiels. Das gilt insbesondere für Bloodbornes The Old Hunters-DLC, aber beispielsweise auch für das Dark Souls 3-Addon Ringed City.

Die Erweiterungen bieten in der Regel fantastische neue Gebiete, weitere NPCs, Questlines, versteckte Geschichten und einige der coolsten – aber eben auch schwersten – Bossbegegnungen.

Was sagt ihr zu dieser Info: Sucht ihr eine echte neue Herausforderung oder hättet ihr lieber einen DLC mit moderatem Schwierigkeitsgrad?