Elden Ring-Erweiterung: Unsere Theorien, wie es im Story-DLC weitergeht

Das ist ein Ausschnitt aus dem ersten Bild zum DLC.

Die offizielle Ankündigung des ersten Elden Ring Story-DLCs "Shadow of the Erdtree" war für viele Fans natürlich die Nachricht des Tages; auch, wenn noch gar nicht viel über die Erweiterung bekannt ist. Orientieren wir uns an DLCs zu anderen FromSoftware-Titeln, dann können wir davon ausgehen, dass uns neue Gebiete, Feinde, NPCs und Bosse erwarten.

Um was sich der neue Spielabschnitt drehen wird - Darüber können wir bisher nur anhand eines einzigen Bildes spekulieren. Doch darauf gibt es schon jede Menge Interessantes zu entdecken.

DLC dreht sich womöglich um Miquella

FromSoftware hat den DLC lediglich mit einem Tweet angekündigt, der unser Kopfkino mit einem mysteriösen Bild anregt:

Zu sehen ist eine scheinbar brachliegende Landschaft unter einem düsteren, bedrohlichen Himmel. Im Vordergrund sind trockene Gräser oder Kornfelder zu sehen, zwischen denen sich geisterhafte Schemen von Grabsteinen finden. Völlig einsam in dieser Landschaft steht ein Spektralross, auf dem eine Person mit langen blonden Haaren und Flechtfrisur sitzt.

Um wen handelt es sich hier? Im Zwischenland gibt es mehrere wichtige Personen, zu denen die Frisur passen könnte. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass es sich um Miquella handelt. Zur Erinnerung: Das ist der Zwillingsbruder der gefürchteten Bossgegnerin Malenia.

Im Hauptspiel von Elden Ring ruht der Fürst in todesähnlichem Zustand in einem Kokon, gefangen vom finsteren Blutfürsten Mohg, der ihn wiedererwecken will, um mit ihm eine neue Dynastie zu begründen. Wir können nur seinen Arm sehen, der aus seinem "Gefängnis" heraushängt.

Miquella ist eine extrem wichtige Hintergrundfigur, die zwar nicht selbst auftritt, da sie eben leblos in dem Kokon liegt, aber trotzdem sehr präsent ist.

Da wäre beispielsweise das Gebiet Miquellas Haligbaum, in dem wir viele Statuen des für immer kindlichen Fürsten finden sowie zahlreiche Items, die Hinweise auf ihn geben. Wer sich an Malenia versucht hat, dürfte außerdem die Worte "Blade of Miquella"... nun ja... ein paar Mal gehört haben.

Es gab daher bereits viele Spekulationen, dass wir ihm im DLC endlich begegnen. In diesem Video von Lore-Meister VaatiVidya erfahrt ihr mehr über Miquella:

Aber wie wäre das möglich?

Der DLC könnte natürlich eine Vorgeschichte erzählen, in der Miquella noch nicht in Mohgs Fänge geraten ist. Auch das Reittier könnte darauf hinweisen, schließlich sieht es verdächtig nach Sturmwind aus, der uns im Hauptspiel von Melina übergeben wird. Könnte Miquella sein Vorbesitzer gewesen sein?

Andererseits wirkt das Zwischenland, als wäre einiges im Argen. Die Ruinen sehen aus wie verfallene Kirchen Marikas. Der Baum im Hintergrund wirkt verbrannt und scheint eine goldene Substanz zu "bluten". Setzt die Geschichte also nach unserer Reise an, nachdem wir den Erdenbaum bereits verbrannt haben?

Nimmt sie eventuell sogar das Herr der Rasenden Flamme-Ende als Basis? Dass nicht nur der Erdenbaum verbrannt ist, sondern das Zwischenland derart wüst aussieht, könnte darauf hinweisen. Möglich wäre aber auch, dass es sich bei dem Baum gar nicht um den Erdenbaum handelt.

Zwar heißt der DLC übersetzt "Schatten des Erdenbaums", möglich wäre aber auch, dass es sich um Miquellas Haligbaum handelt, der wohl, wie VaatiVidya in seinem Video mutmaßt, ursprünglich auch zum Erdenbaum werden sollte. Er könnte also durchaus als "Schatten des Erdenbaums" bezeichnet werden.

Auch die goldene Flüssigkeit könnte zur Goldenen Ordnung und somit zu Miquella und seiner speziellen Interpretation der Goldenen Ordnung passen.

So sehr sich Samara auch bemüht hat, der Kokon wollte sich im Hauptspiel nicht öffnen.

Falls die Erweiterung die Geschichte fortsetzt, sieht es also so aus, als wäre Miquella seinem Gefängnis entkommen. Seinen Entführer, Bossgegner Mohg, können wir immerhin im Hauptspiel auch töten. Dass Miquella auferstanden ist, um dessen düstere Dynastie zu begründen, würde nicht so recht zum Bild passen.

Allerdings ist das mit der Zeit in FromSoftware-Spielen allgemein so eine Sache. Sie funktioniert nämlich nicht ganz so wie bei uns, mit einem festen Zeitstrang. Wir dürfen also gespannt sein, was uns tatsächlich erwartet.

Was sind eure Theorien zur Story des DLCs?