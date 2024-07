Elden Ring: Im DLC streichelt ein Golem sein ungewöhnliches 'Haustier' - und das ist so süß, dass ihr es gesehen haben müsst

Es gibt auch Liebe in den Zwischenlanden. Ehrlich!

Elden Ring ist ein Spiel, in dem uns wirklich alles umbringen möchte. Wir treffen auf niedliche Krabben und sind kurz danach tot. Wir gesellen uns zu singenden Vögeln und segnen das Zeitliche. Wir wollen herausfinden, was wohl hinter dieser einen Tür … naja, ich wisst schon.

Selbst die eigentlich ganz schönen Landschaften schreien uns förmlich an und sagen “Du wirst sterben!!”, denn überall liegen Leichen, Kadaver, Skelette und sonstige Überreste. Nein, in dieser Welt ist einfach kein Platz für Freundschaft und Liebe. Oder vielleicht doch?

Love is in the Air

Darum geht's: Auf Reddit und X erfreuen sich Elden Ring-Fans gerade über eher ungewöhnliche Bilder, die uns ziemlich deutlich zeigen, dass es auch in den Zwischenlanden ein wenig Zuneigung gibt.

Aber wir wollen euch gar nicht länger warten lassen, seht selbst:

Ja, tatsächlich sehen wir einen Golem der einen Feuerblobb streichelt. Das allein ist natürlich schon irgendwie witzig, in der Welt von Elden Ring wirkt das Ganze aber gleich doppelt skurril.

Kein Wunder also, dass einige Spielende erst einmal innehalten und das Ganze aus der Ferne beobachten. Einige, wie X-User*in Manni DP gehen soweit und sagen:

"Ich erhebe mein Schwert NICHT gegen etwas, das so wholesome ist. Die Geschichte dieses Spiels ist deprimierend genug."

Aber auch abseits der herzzerreisenden Szene gewinnt Reddit-User*in WallachianPsycho dem ganzen noch etwas ab und stellt fest:

"DU KANNST MIT DEM TELESKOP HERANZOOMEN?????? Ich fühle mich wie der Typ, der nach zwei Jahren herausgefunden hat, dass Torrent existiert."

Und ja, wie im Video zu sehen, geht das natürlich – in dem wir auf dem D-Pad nach oben und unten drücken. Habt ihr das Teleskop vielleicht verpasst? Ihr könnt es bei Händler Kale in der Kirche von Elleh kaufen. Diese findet ihr in Limgrave, direkt vor den Türen des Tutorial-Dungeons im Hauptspiel.

Der Golem und sein kleines Haustier sind natürlich ein tolles, kleines Detail und auch wenn die Welt von Elden Ring hin und wieder etwas leer und verlassen wirkt, steckt sie doch voller Geheimnisse. Wir sind uns sicher, dass wir in den nächsten Wochen noch von einigen spannenden Entdeckungen lesen werden.

Habt ihr den Golem schon entdeckt und wenn ja – wie habt ihr reagiert? Habt ihr beide einfach wie gewohnt umgeboxt, oder hat euch die Szene ebenfalls ausgebremst? Habt ihr vielleicht schon andere kleine Details entdeckt, die ihr mit der Community teilen wollt? Verratet es uns in den Kommentaren!