Elden Ring: Spieler ist nach Unfall gelähmt, sein Freund hilft ihm, den richtigen Controller zu finden - jetzt hat er den härtesten DLC-Boss besiegt

Hinter dem tollen Sieg über den knallharten Boss steckt eine Geschichte über zwei Zock-Kumpels.

Der finale Boss des Elden Ring-DLCs Shadow of the Erdtree ist ein echter Brocken. Dagegen kann selbst Malenia, die bisher als schwerster Boss des Rollenspiels galt, einpacken. Ein Sieg über den Addon Obermotz ist also ein echter Grund zur Freude.

So auch für einen Fan mit Tetraplegie (Lähmung von der Schulter abwärts), der die Erweiterung mit einem Controller gezockt hat, der mit dem Mund bedient wird; ganz ohne Summons. Und hinter dem Erfolg steckt sogar noch eine wunderschöne Geschichte über zwei befreundete Zocker, die nach der unfallbedingten Zwangspause glücklich sind, ihr Hobby wieder teilen zu können.

So hat der Fan den extrem schweren Boss bezwungen

Das Wichtigste in Kürze Ein Spieler mit Tetraplegie bezwingt den finalen Boss des Elden Ring-DLCs Shadow of the Erdtree mit einem speziellen Controller, den er mit dem Mund bedient.

Der Bosskampf mit dem schwersten Boss des Spiels wird im Liegen gemeistert und beeindruckt die Community.

Der verwendete Controller ist ein Quad Stick.

Die erfolgreiche Herausforderung des Bosses wird von einer wunderschönen Geschichte über zwei befreundete Zocker begleitet, die gemeinsam eine Lösung fanden, damit der Spieler - dank passender Hardware für seine Bedürfnisse - wieder in der Lage war zu spielen.

Das Video, das _Nico- auf Reddit geteilt hat, zeigt den Bosskampf selbst, aber auch, wie der Fan den speziellen Controller im Liegen mit dem Mund bedient. Wie das genau ausschaut, könnt ihr euch hier selbst ansehen:

Der Reddit-User verrät, dass er ein großer Fan von FromSoftware sei und bereits sämtliche Spiele des Entwicklers gezockt habe, er aber für keinen Boss je so lang gebraucht habe, wie für den DLC-Radahn. Das dürfte einigen Spieler*innen bekannt vorkommen.

Besonders beeindruckend: Bei dem Kampf greift _Nico- nicht auf Geisteraschen oder NPCs zurück. Stattdessen kämpft der Fan ganz alleine mit dem Bloody Helice, einer Geschick/Arkan-Waffe, die Blutungsschaden verursacht. An einer Stelle wird es mal richtig knapp und wir können voll und ganz mitfiebern.

Eine Person in den Kommentaren bemerkt dazu:

Kein Bullshit, kein Cheese, kein kaputtes Irgendwas [gemeint sind hier die extrem übermächtigen Meta-Builds]. Nur purer Skill. Glückwunsch, Mann. Du verdienst eine Krone, Eldenfürst.

Was für ein Controller ist das?

Bei der Hardware handelt es sich um einen Quad Stick, von dem es drei unterschiedliche Modelle namens FPS, Singleton und Original gibt. Sie weichen beispielsweise in der Art und Anzahl ihrer Sensoren ab (z.B. Saug-, Puff- und Lippenpositionssensoren) und sind auf verschiedene Bedürfnisse ausgelegt.

Die einfachste Variante ist der Singleton, der aber dann auch nicht die Komplexität eines Controllers wie beispielsweise dem Dualsense entspricht. Er beginnt preislich bei 449 Dollar, je nach Ausführung. Das FPS-Modell fängt bei 549 Dollar an.

In den Kommentaren steckt eine wunderschöne Story über zwei Freunde

Der Reddit-User verrät in der Antwort auf einen Kommentar außerdem, dass er auch die anderen FromSoftware-Titel mit dem Controller gezockt habe.

Dark Souls 1 war das erste Spiel, das ich gespielt habe, als ich den Controller 2014 bekommen habe und seither bin ich verliebt in FromSoftware und meinen Controller. Mein liebstes [FromSoftware-]Spiel ist Sekiro!

Aus einem weiteren Kommentar erfahren wir außerdem noch die zuckersüße Hingergrundgeschichte. Dort meldet sich nämlich ein guter Kumpel des Fans zu Wort. Der berichtet, dass die beiden vor _Nico-s Unfall im Jahr 2009 die meiste Zeit damit verbracht haben, gemeinsam zu zocken.

Nach dem Unfall, der zur Tetraplegie geführt hat, habe er seinem Freund dann zunächst Dark Souls vorgespielt, damit dieser es miterleben konnte. Aus diesen Sessions entstand die Idee, einen Xbox-Controller so zu modifizieren, dass _Nico- wieder selbst zocken kann. Die Aktion ist dann leider aber aufgrund fehlender Kenntnisse gescheitert.

Doch _Nico-s Kumpel hat nicht aufgegeben, sondern stattdessen in einer Internetrecherche schließlich den passenden Controller ausfindig gemacht.

Damit der gekauft werden konnte, beteiligte sich sogar noch ein lokaler Politiker, indem er eine Charity-Aktion startete. Das Einrichten des Controllers sei dann der letzte knifflige Schritt gewesen, aber seither können die beiden Kumpels wieder zusammen zocken und feieren ihre Freundschaft.

Kanntet ihr die Art von Controllern bereits? Und habt ihr auch solche guten Zockfreundschaften?