Elden Ring-Fan findet stylisches, seltenes Schwert erst nach über 500 Stunden und 2 Jahren - kein Wunder, nur ein Gegner lässt es fallen

Das Mönchsflammenschwert sieht nicht nur cool aus, es ist auch noch ultra selten.

Was Waffen angeht, so können wir in Elden Ring unsere (Action-)Rollenspielträume voll ausleben. Vom flinken Katana über ein Berserk-Großschwert bis hin zu Kuriositäten wie dem rostigen Anker ist alles dabei. Wer das Spiel mehrmals durchzockt, findet mit Sicherheit noch einiges, was er oder sie noch nicht entdeckt hatte.

Ein Fan berichtet jetzt davon, ein Schwert erst nach über 500 Stunden und einer Vielzahl von Durchläufen entdeckt zu haben. Aufgrund der Seltenheit des Items ist das aber auch gar nicht allzu verwunderlich. Gut möglich, dass ihr es selbst auch noch nicht im Inventar habt.

Um dieses seltene Krummschwert geht es

Das Mönchsflammenschwert ist extrem selten und einzigartig im Design

Nur ein Feind im Spiel lässt das Schwert fallen

Die Waffe skaliert mit Stärke und Geschick und ist im Grab des heroischen Riesentöters im Osten des Berggipfels der Riesen zu finden

Reddit-User ChiefLeef22 berichtet in seinem Beitrag: "Über 500 Stunden, 2 Jahre und eine Bazillion Spieldruchläufe später sehe ich diese brandneue Waffe ... Dieses Spiel hat unendlich viel Inhalt."

Dazu zeigt der Fan einen Screenshot aus dem Menü, der das entsprechende Schwert zeigt. Es handelt sich um das Mönchsflammenschwert (auf Englisch: Monk's Flameblade), das durch sein ganz spezielles Design auffällt. Das gekrümmte Großschwert hat eine gezackte Klinge mit fließender Form, die tatsächlich an Flammen erinnert. Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Darum ist die Waffe so leicht zu übersehen

Eine andere Person, die sich passenderweise Frenzied_Fire_Monk nennt, berichtet vom eigenen verzweifelten Versuch, das coole Schwert in die Finger zu bekommen. Der Fan hat die Waffe nämlich schon direkt zum Launch bei einem Feind entdeckt und wollte sie unbedingt haben.

Beim Farmen genau dieser Gegnertypen war er aber nie erfolgreich, ganz einfach aus dem Grund, dass nicht alle der Feinde, die das Schwert führen, es auch droppen können. Ganz im Gegenteil. Wie Frenzied_Fire_Monk festhält:

Ein einziger Feuermönch. In einem Grab. Versteckt in einer Nische. Ein einziger Feind im ganzen Spiel droppt diese Waffe, obwohl viele Mönche sie schwingen. Warum.

Dazu kommt aber zu allem Überfluss auch noch, dass das Schwert eine extrem geringe Drop-Rate hat. Nur in 4 von 100 Fällen lässt der Mönch es fallen!

So bekommt ihr das Mönchsflammenschwert

Wollt ihr euren Charakter jetzt selbst damit ausstatten? Es skaliert hauptsächlich mit Stärke und Geschick und das Wiki Fextralife bezeichnet es als "gute Waffe für Spieler, die Waffenschaden für niedrigeres Gewicht tauschen wollen." Das Gewicht beträgt 9.0 und der physische Schaden 134.

Der Feuermönch, der es fallenlässt befindet sich im Grab des heroischen Riesentöters im Osten des Berggipfels der Riesen. Allerdings handelt es sich nicht um den ersten Gegner des Typs, den ihr dort trefft. Stattdessen müsst ihr nach diesem einen Geheimpfad auf der rechten Seite nehmen.

Dort springt ihr nach unten und findet den richtigen Mönch dann auf der rechten Seite in einem Gang. Aber Vorsicht: Hier wartet auch noch eine Feuerfalle auf euch.

Kanntet ihr diese Waffe bereits und gehört vielleicht sogar zu den Glückspilzen, die sie besitzen?