'Ich wette, die meisten haben diese Cutscene nie ausgelöst': Elden Ring-Fan findet Szene mit bekanntem Schurken, die ihr leicht verpassen könnt

Ob alle sich gefreut haben, die diese Cutscene gefunden haben, ist eine ganz andere Frage. Denn sie ist schon ziemlich fies.

Die Souls-Spiele von FromSoftware gehen traditionell sparsam mit Zwischensequenzen um. Wer die ganze Geschichte verstehen will, muss sich auch in Elden Ring genau an den Schauplätzen umschauen und Item-Beschreibungen lesen.

Nicht mal jeder coole Boss hat eine eigene Cutscene bekommen. Ein altbekannter Fiesling hat ihnen da was voraus. Die Interaktion mit ihm ist allerdings in der riesigen Spielwelt leicht zu verpassen. Wer allerdings bereits die Dark Souls-Spiele gezockt und sich gut umgeschaut hat, dürfte hier ein kleines Déjà-vu erlebt haben.

Fan weist auf eine fiese kleine Elden Ring-Szene hin

Reddit-User Lokk8909 postet einen Clip mit der Mutmaßung: "Ich wette, die meisten Spieler haben diese Szene niemals in ihrem eigenen Spiel ausgelöst." Im Video sehen wir, wie seine Spielfigur in den Abgrund getreten wird – von niemand anderem als Schurke Patches.

Während langjährige Dark Souls-Fans den Braten sicher an dieser Stelle sicher eher riechen, dürfte die Cutscene für From-Neulinge eine Überraschung darstellen. Hier könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen:

"Sobald ich die Regenbogensteine gesehen habe ... wusste ich es", kommentiert eine Person vielsagend unter dem Post. "Und du hast es trotzdem geschehen lassen, wie wir alle", bemerkt eine andere. Dagegen haben tatsächlich viele Fans die miese, kleine Überraschung verpasst.

"Ich habe das noch nie gesehen und ich spiele das Spiel jetzt seit zwei Jahren ...", verrät ein User. "Ich habe fünf Durchläufe gemacht und bin nur einmal über Patches gestolpert", wirft ein anderer Fan ein. In eine ähnliche Richtung gehen auch weitere Kommentare.

Ein paar Dark Souls-Veteran*innen ist die Szene auch einfach schon deshalb entgangen, weil sie aus gutem Grund Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben. "Ich hab sie nicht gesehen, weil Patches in meinen Spielen nicht so lang leben darf", erklärt ein Fan. Dem stimmt eine weitere Person zu: "Lmao, ich töte ihn auch immer, sobald ich ihn sehe. Scheiß auf den Kerl."

So und an diesem Ort ist die Cutscene zu finden

Falls ihr den "freundlichen, kleinen Anstoß" selbst verpasst habt, macht euch nichts draus: Die NPC-Quests in den Souls-Spielen von FromSoftware sind tatsächlich nicht leicht zu durchschauen. Sie schreiten nur fort, wenn ihr ganz bestimmte Schritte ausführt, die meist nur kryptisch angedeutet werden.

In Patches' Fall ist aber eher die Frage, ob Spieler*innen ihn überhaupt finden: Um seine Quest zu starten, müsst ihr ihn nämlich erst mal in der Trübflusshöhle in Limgrave entdecken und dort den ersten Teil der Mission vorantreiben.

Das gezeigte Wiedersehen gibt's dann in Gelmir in der Nähe der Gnade "Erstes Gelmirlager". Wie ein User bereits beschrieben hat, weisen die Regenbogensteine den Weg zu seiner Falle. Zwischendrin könnt ihr ihn und Rya, die mit seiner Quest zusammenhängt, auch noch mal in Liurnia antreffen.

Daher ist Patches bekannt

Der Gauner, der uns liebend gerne in den Hintern tritt, steht fast in allen Souls-Spielen von FromSoftware irgendwo am Wegrand bereit, um uns zu verraten. Um uns zu täuschen, verspricht er uns gerne Reichtümer und die meisten Kenner*innen der Spiele dürften ihm schon mal auf den Leim gegangen sein. In Bloodborne tritt der berüchtigte Mistkerl übrigens als Spinne auf.

Habt ihr die Szene erlebt und falls ja: War das bereits in eurem ersten Durchlauf oder hat es auch bei euch gedauert, bis ihr darauf gestoßen seid?