Elden Ring - Bringen die Game Awards 2019 ein Lebenszeichen?

Bei den anstehenden Game Awards 2019 könnte es neue Infos zu Elden Ring geben. Das Rollenspiel der Dark Souls-Entwickler ist zwar bereits mit einem E3-Trailer offiziell angekündigt worden, abseits dessen ist aber so gut wie nichts dazu bekannt. IGN Middle East hat einen Instagram-Post veröffentlicht, der Hoffnung auf die Game Awards macht.

Wann sind die Game Awards 2019? Die Preisverleihung der diesjährigen "Gaming-Oscars" ist für uns am 13. Dezember und 02.30 Uhr nachts. In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen des Events immer wieder Neuankündigungen und Trailer gezeigt.

IGN deutet TGA-Reveal an

Der Post zeigt die Walküre aus dem bereits bekannten Video. Die folgende Übersetzung des zugehörigen Textes solltet ihr mit Vorsicht genießen. Sie basiert auf dem Google-Übersetzer, wenn auch mit korrigierter Grammatik.

"Wir werden während der Veranstaltung einen neuen Blick auf das Spiel bekommen und möglicherweise auch den offiziellen Starttermin für das Spiel, der Anfang 2020 sein wird."

Auch wenn die genaue Formulierung nicht unbedingt perfekt sein mag, der Inhalt scheint deutlich. Auf den Game Awards könnten wir nicht nur mehr Inhalt zu sehen bekommen, sondern auch ein Release-Datum. Sollte an der Einschätzung "Anfang 2020" etwas dran sein, würde ein neuer Trailer durchaus Sinn machen, immerhin ist 2019 bald vorbei.

Quelle: Unbekannt. Es ist nicht klar, woher IGN Middle East diese Informationen haben will. Auch wenn das Magazin Rang und Namen hat, solltet ihr hier definitiv Vorsicht walten lassen. Abseits von anderen, unbestätigten Gerüchten gibt es keinerlei offizielle Angaben von From Software oder Bandai Namco, was Elden Ring betrifft.

Zwar ist 2020 als Release-Jahr bereits mehrfach durch die Weiten des Internets gegeistert, aber eine Veröffentlichung im Frühjahr halten wir für unwahrscheinlich. Bis dahin sind es nur noch wenige Monate und es gibt so gut wie nichts zum kommenden RPG. Unmöglich ist ein so früher Release damit zwar nicht, aber es sollte euch zumindest stutzig machen.

Für die Fans von From Software wäre es allerdings wirklich an der Zeit für neue Infos. Im entsprechenden Subreddit drehen die ersten Spieler bereits durch und denken sich seit Wochen eigene Fake-Lore aus, um den Mangel an Neuigkeiten irgendwie zu kompensieren. Hoffen wir, dass das bald nicht mehr nötig sein wird.

