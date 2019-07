Elden Ring - Nichts Neues auf der Gamescom zum Action-RPG

Falls ihr in diesem Jahr auf der Gamescom seid und bereits gehofft hattet Neues zu Elden Ring von Entwickler From Software zu erfahren oder gar zu sehen, müssen wir euch an dieser Stelle leider enttäuschen.

Gamescom ohne From Software

Publisher Bandai Namco hat jetzt das Lineup für die Spielemesse in Köln bekanntgegeben und darin suchen wir vergebens nach dem Action-Rollenspiel. Es wurde zudem bestätigt (via Gamingbolt), dass From Software auf der Gamescom nicht vertreten ist.

Das Lineup von Bandai Namco:

Verwundert das Fernbleiben?

Nicht wirklich, gab es auf der E3 2019 vom Spiel lediglich die Ankündigung mit einem ersten Trailer ohne Gameplay. Wäre das Spiel weiter fortgeschritten - ähnlich Sekiro: Shadows Die Twice im vergangenen Jahr - hätten wir die Entwickler sicher auf der Messe gesehen.

Auch gibt es zum Release von Elden Ring bislang nur vage Vermutungen. Ob es tatsächlich bereits 2020 erscheint, wird aber zunehmend unwahrscheinlicher. From Software ist dafür bekannt Spiele im Frühjahr zu veröffentlichen, weshalb das 1. Quartal 2021 ein heißer Tipp ist.

Sollten wir neue Infos zum Spiel für PS4, Xbox One und PC erfahren, wir halten euch natürlich als große Fans auf dem Laufenden.

Welches Spiel von Bandai schaut ihr euch auf der Gamescom an?