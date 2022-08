In Elden Ring greifen euch Gegner beim Heilen sofort an und das ist pure Absicht

Wer sich in Elden Ring heilen will, wird meistens dafür bestraft. Viele Gegner attackieren euch sofort, sobald ihr den entsprechenden Knopf drückt. Das geht sogar so weit, dass viele Spieler*innen mittlerweile der Theorie des sogenannten Input Reading anhängen. Die besagt, dass die Attacken eurer Feinde tatsächlich an eure Eingaben gebunden sind und sofort zuschlagen, wenn ihr euch heilen wollt. Ein neues Video untersucht das Phänomen jetzt genauer.

Elden Ring-Strafen für Heilung sind wohl kein Input Reading, aber nah dran

Darum geht's: In Elden Ring werdet ihr praktisch sofort angegriffen, wenn ihr euch heilen wollt, beinahe immer. Weil das so schnell geht, glauben manche Fans, dass die Attacken der Gegner an euren Knopfdruck gekoppelt sind – Input Reading. Aber offenbar hängt das tatsächlich eher mit den Animationen zusammen, wie dieses Video hier erklären könnte.

Dass euch Gegner sofort erstechen, wenn ihr euch heilen wollt oder dass Gegner sofort ausweichen, sobald ihr zaubert, liegt laut YouTuber Zullie The Witch offenbar daran, dass diese Feinde auf In-Game-Informationen zurückgreifen. Sie reagieren zwar anscheinend nicht auf eure Eingaben, aber offenbar auf den Beginn einer Animation. Effektiv kommt das aber fast auf das selbe raus, da die Heil-Animation ebenfalls durch den Knopfdruck ausgelöst wird und die Gegner wiederrum auf eure Bewegung reagieren.

Hier könnt ihr euch das kurze Erklärvideo zu Gemüte führen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr zu Elden Ring:

Was ist der Unterschied? Es gibt die Möglichkeit, Eingaben aneinander zu reihen. Wie Zullie the Witch in den Kommentaren schreibt, könnt ihr beispielsweise direkt nach einer Rolle mit der Heilung beginnen, wenn ihr die Eingabe bereits am Ende der Rolle tätigt. Wenn es sich hierbei um Input Reading handeln würde, könnte der Gegner seine Attacke schon bereit halten, bevor die Animation losgeht.

Was sagt ihr dazu? Werdet ihr auch andauernd direkt erdolcht, wenn ihr in Elden Ring heilen wollt?