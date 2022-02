Elden Ring: Guts' Großschwert - So bekommt ihr die Waffe im Berserk-Stil

Ihr wollt ganz im Stil von Berserk-Held Guts durch Elden Rings Zwischenland ziehen? Kein Problem, denn die richtige Waffe dafür könnt ihr euch schon relativ früh besorgen. Ihr müsst allerdings einige Runen in Stärke investieren, um sie führen zu können. Wir verraten euch alles darüber.

Großschwert finden und nutzen

Darum geht es: Fans haben in den Spielen von FromSoftware bereits verschiedene mutmaßliche Hommagen an den Anime Berserk gefunden - und das ist kaum verwunderlich. Chef-Entwickler Hidetaka Miyazaki gilt nämlich als großer Fan. In Elden Ring könnt ihr ein Großschwert finden, das wie dualshockers.com berichtet, stark von der Klinge inspiriert ist, die Berserk-Protagonist Guts schwingt.

Wo ist das Großschwert zu finden? Das gute Stück könnt ihr euch schon früh im Spiel schnappen. Im Osten von Limgrave liegt die Region Caelid. Ihr erreicht sie, wenn ihr die Heiligenbrücke und das Totenwasser-Dorf passiert (holt euch jeweils die Checkpoints) und weiter der Straße folgt.

Ihr erreicht in Caelid einen weiteren Ort der Gnade names Fäulnisbalkon. Von diesem aus nehmt ihr die Straße, die in einem Bogen nach Nordosten führt. Dabei stoßt ihr auf eine verlassene Kutsche, auf der sich die Truhe mit dem Schwert befindet.

Mehr Guides zu Elden Ring:

Aber Vorsicht: Ihr könnt zwar direkt nach Spielstart geradewegs dorthin aufbrechen, die Gegner, die euch dort erwarten, sind dann aber noch ziemlich hart. Falls ihr die Waffe unbedingt haben wollt, empfiehlt es sich, sie entweder links liegen zu lassen, schnell auf die Kutsche zu springen, euch das Teil zu krallen - und dann nichts wie weg. Oder ihr geht die Feinde langsam an und versucht, sie voneinander zu trennen.

Was kann das Schwert und was müsst ihr können? Die Waffe hat keinen allzu klangvollen Namen. Sie heißt ganz schlicht "Großschwert". Um sie führen zu können, benötigt ihr aber erst mal einen Stärke-Wert von 31 und Geschick-Wert von 12. Habt ihr diese Werte nicht, könnt ihr die Waffe zwar ausrüsten, aber nicht effizient nutzen.

