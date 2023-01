Wenn Pokémon die Welt von Elden Ring erobern – dieses Video ist witzig und verstörend zugleich

Euch ist die Welt aus Elden Ring zu düster? Die triste Farbpalette lässt euch in ein tiefes Loch aus unendlicher Traurigkeit und Melancholie fallen? Dann hat eine aktuelle Mod wohl die passende Lösung für euch! Denn Modder Arestame präsentiert seinen neusten Streich, der die Welt von Elden Ring mit Pokémon Karmesin & Purpur verbindet.

Pokémon machen Elden Ring unsicher

Was ist zu sehen? In einem Tweet zeigt der User einen kurzen Clip, der einen Eindruck davon vermittelt, wie sich eine Mischung aus Pokémon Karmesin/Purpur und Elden Ring spielen lassen würde. Im düsteren Zwischenland sind plötzlich zahlreiche Pokémon zu finden, die normalerweise in der Paldea-Region beheimatet sind:

Was wurde ersetzt? So finden sich beispielsweise Olini, Kwaks oder Ferkuli als Gegner in der Elden Ring-Welt wieder. Statt des normalen Reittieres wird in der Mod das Pokémon Koraidon gerufen. Voll entwickelte Pokémon wie Skelokrok machen sich dank ihrer starken Feuerattacken gut als Endbosse. Selbst die Charaktere wurden zu Trainer*innen aus Karmesin und Purpur geändert. Die Figuren tragen das Standardoutfit, also die Schuluniform.

Der Modder hat damit übrigens den Wunsch unserer Redakteurin Annika erfüllt:

Passt das überhaupt zusammen? Der Kontrast der bitterharten Elden Ring-Welt und der knuddelig süßen Pokémon will irgendwie nicht ganz harmonieren. Elden Ring ist für seinen harten Schwierigkeitsgrad und seine düstere Welt bekannt, während Pokémon mit bunten Taschenmonstern und einem familienfreundlichen Schwierigkeitsgrad wirbt.

Das führt dazu, dass die Mod bei uns sowohl für ein Schmunzeln, als auch für Verstörung sorgt. Besonders die erwachsenen Charaktere sehen in ihrer kindlichen Schuluniform unpassend aus.

Die Zukunft des Souls-Universums

Am 7. Dezember 2022 hat Elden Ring seine ersten kostenlosen Zusatzinhalte erhalten. Im DLC war das Multiplayer-Kolosseum enthalten, in dem wir uns gegen andere Spieler*innen messen können. Es wäre denkbar, dass in Zukunft noch weitere DLCs folgen werden.

Abseits dessen arbeitet das Entwicklerteam von FromSoftware an einem Nachfolger von Armored Core. Dabei handelt es sich um ein neues Mech-Actionspiel, das den Titel Armored Core 6: Fires of Rubicon trägt. Ein genaues Releasedatum ist bislang leider nicht bekannt.

Was haltet ihr von der Pokémon Karmesin/Purpur-Mod für Elden Ring?