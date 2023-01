Elden Ring schlägt The Last of Us 2 und stellt neuen Award-Rekord auf

Mit Elden Ring haben FromSoftware im vergangenen Jahr den Sprung in den Videospiel-Mainstream geschafft, viele neue Fans gewonnen und sich mit einem Metascore von sagenhaften 96 Punkten in der Riege der bestbewerteten Spiele aller Zeiten verewigt. Auch im neuen Jahr reißen die positiven Meldungen für das japanische Studio nicht ab. Wie eine Studie auf Resetera zeigt, hat das Action-RPG einen neuen Award-Rekord aufgestellt und dabei kein geringeres Spiel als The Last of Us Part 2 vom Thron geschubst.

Elden Ring stellt GOTY-Rekord auf

Game of the Year-Awards (kurz: GOTY) werden zum Jahreswechsel von diversen Videospiel-Publikationen und Award-Veranstaltungen als ultimative Auszeichnung verliehen. Bei den The Game Awards 2022 konnte Elden Ring beispielsweise den begehrten Preis vor Spielen wie God of War Ragnarök, Stray oder Horizon Forbidden West abstauben.

The Last of Us 2 verliert Rekord: Bislang hielt den Rekord für die meisten GOTY-Awards Naughty Dogs Action-Adventure aus dem Jahr 2020 mit insgesamt 322 verliehenen Preisen. Elden Ring hat laut Studie die Marke bereits geknackt und kommt aktuell auf 323 "Spiel des Jahres"-Auszeichnungen. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass aufgrund des noch frühen Zeitpunkts im Jahr noch weitere Awards folgen.

Unser Fazit zu Elden Ring könnt ihr euch hier anschauen:

18:17 Test-Video: Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst

Zum Vergleich: Laut Pushsquare schafft es Kratos und Atreus zweiter nordischer Ausflug in God of War Ragnarök auf aktuell 74 GOTY-Awards.

Weitere aktuelle News zu Elden Ring:

Wie geht es mit Elden Ring weiter?

Zuletzt gab es mit dem Kolosseum-Update in erster Linie frische Inhalte für den Mehrspieler. Ein Story-DLC ist bis jetzt seitens FromSoftware noch nicht offiziell angekündigt, bei dem Erfolg des Spiels allerdings sehr wahrscheinlich. Auch wurden frühere Souls-Spiele wie die Dark Souls-Reihe und Bloodborne mit Erweiterungen fortgesetzt, in jüngster Zeit stellt lediglich Sekiro die Ausnahme dar.

Wie es um Elden Ring 2 steht bzw. wie wahrscheinlich eine Fortsetzung ist, erklärt euch Kollegin Samara in ihrem Artikel.

Hättet ihr mit einem solchen Erfolg für FromSoftware und Elden Ring gerechnet?