Elden Ring: PvP und Koop – Alle Infos zum Multiplayer im Überblick

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie: die Multiplayer-Optionen in FromSoftware-Spielen. Sie sind speziell und polarisierend, aber ohne Frage wichtiger Bestandteil von Dark Souls und Co. Wie Koop und Invasionen in Elden Ring funktionieren, fassen wir hier für euch zusammen, damit ihr vorbereitet seid, wenn das neue Action-RPG voraussichtlich am 25. Februar 2022 in den Startlöchern steht.

Koop: Mit Freunden durchs Zwischenland

PvP: In andere Welten einfallen

Weitere Infos zum Multiplayer

Koop: Mit Freunden durchs Zwischenland

Wie gewohnt, müssen wir unsere gefährliche Reise nicht unbedingt alleine bestreiten. Wir können andere Spielende beschwören, um im Kampf Unterstützung zu finden – oder einfach nur gemeinsam zu erkunden.

Koop ist nur zu zweit oder dritt möglich

Zunächst hatte FromSoftware davon gesprochen, dass vier mutige Kämpfer*innen das Zwischenland gemeinsam erkunden können. Inzwischen wurde die Spielerzahl im Koop jedoch auf drei – also einen Host und zwei Beschworene – limitiert.

Freunde rufen, kostet keine Ressourcen

Gute Nachricht für alle, die häufig Mitstreiter*innen beschwören wollen: Im Gegensatz zur Dark Souls-Reihe sind dafür keine Verbrauchsgegenstände nötig.

Treffpunkte fürs Matchmaking

Damit ihr in der Open World willige Verbündete findet, soll es spezielle Treffpunkte geben, an denen ihr vermutlich in gewohnter Manier euer Zeichen platzieren könnt.

Hier erfahrt ihr mehr zu anderen Aspekten des Spiels:

34 1 Mehr zum Thema Elden Ring - Release, Gameplay, Open World und mehr: Alle Infos im Überblick

PvP: In andere Welten einfallen

Zunächst war lange Zeit unklar, ob neben dem Koop auch die fiesen Invasions zurückkehren. Inzwischen wissen wir: Ja, wir dürfen andere wieder in den denkbar ungünstigsten Momenten piesacken.

Invasionen wie in Dark Souls

FromSoftware hat erklärt, dass die Invasionen grundsätzlich wie in der Dark Souls-Reihe funktionieren. Wir können also andere Spielende in ihren Welten überfallen, aber auch von fremden Invasoren in unserer Welt überrascht werden.

Duelle

Außerdem soll es einen Duellstein geben, mit dem es möglich ist, andere Spielende auf ritterliche Art herauszufordern.

Weitere Infos zum Multiplayer

Pferde müssen draußen bleiben

Sowohl Invasionen als auch der Koop finden ohne unser treues Reittier statt, wie inzwischen bestätigt wurde. Das könnte verschiedene Einschränkungen mit sich bringen: Zum einen können wir wohl Spielende, die gerade im Sattel sitzen, nicht überfallen. Zum anderen können wir im Koop womöglich gewisse Barrieren nicht überwinden, für die unser Reittier nötig wäre. Das Entwicklerteam erklärt, dass die Entscheidung technische Gründe habe.

Covenants kehren zurück

Wie wir das aus Dark Souls kennen, können wir uns erneut verschiedenen Fraktionen anschließen. Dienen wir diesen treu, so sollen Belohnungen winken. Dabei könnten Multiplayer-Interaktionen gefordert sein.

Kommunikation

Auch in Sachen Kommunikation soll Elden Ring den bekannten Praktiken treu bleiben: Wir können wohl wieder Nachrichten platzieren und uns mittels Gesten mit anderen Spielenden in unserer Welt verständigen.

Offline-Alternative zum Koop

Wer keine Lust hat, mit anderen Spielenden loszuziehen, sich aber trotzdem etwas Unterstützung wünscht, hat eine gute Alternative: Ihr könnt nämlich auch die Geister besiegter Feinde beschwören und für euch in den Kampf schicken.

Seid ihr Fans des typischen Dark Souls-Multiplayer-Konzeptes? Freut ihr euch auf Invasions und Koop in Elden Ring?