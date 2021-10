Elden Ring: Neuer Gameplay-Leak zeigt die riesige Open World

Bislang konnten lediglich ausgewählte Medienvertreter einen Blick auf Elden Ring werfen. Zwar war in Trailern bereits offizielles Gameplay-Material zu sehen, mit "echten" Spielszenen war das jedoch nicht vergleichbar.

Nun ist 97 Tage vor Release des Action-Rollenspiels am 21. Januar 2022 erneut ein Video geleakt, das Szenen aus der Open World zeigt. Das Video stammt vom unbekannten YouTube-Kanal Games Anime and more und ist lediglich 27 Sekunden lang. Dennoch gibt es einen ersten Eindruck von der Größe der Spielwelt und der erstaunlich heiteren Atmosphäre.

Zwar wurde das Video bereits offline gestellt, den spoilerfreien Clip könnt ihr euch dennoch auf Twitter anschauen:

Das wird gezeigt: Im kurzen Clip sehen wir einen Ritter mit Schild und Schwert, der einen Felshang hinaufhüpft. Zudem rotiert die Kamera so, dass wir einen schönen Blick auf die Lands Between, die Spielwelt Elden Rings werfen können. Auch sind zwei Adler zu sehen, die der Ritter aufschreckt.

Das fällt auf im Clip

Die Dark Souls-Reihe ist dafür bekannt, dass sie abseits der Bosskämpfe größtenteils auf Musik verzichtet. Anders in Elden Ring, wo wir im Clip eine nahezu friedliche Melodie hören. Erinnerungen an Spiele wie Skyrim oder Morrowind werden hier wach.

Was zudem auffällt, ist die Vertikalität des Spiels. Wie bereits bekannt, kann unsere Spielfigur gleich Sekiro springen. Auch mit unserem Reittier können wir via Jumpads weit höher gelegene Stellen schnell erreichen.

Neue offizielle Bilder zeigen lebendige Spielwelt

Doch das war's für heute noch nicht mit neuen Infos zu Elden Ring. Im Rahmen des japanischen "Play Play Play"-Livestreams wurden neue Screenshots gezeigt. Interessant sind vor allem zwei Dinge: Sie geben einen Eindruck davon, wie lebendig die Spielwelt wird und zeigen den Tag-Nacht-Zyklus des Spiels.

Lebendige Welt: Oben rechts im Bild sehen wir mit der Glocken-Schildkröte ein Wesen, das wir bereits aus dem offiziellen Trailer kennen. Zuvor wurde bereits vermutet, dass diese Wesen und damit auch wichtige Objekte durch die Spielwelt wandeln. Zwar können wir es noch nicht bestätigen, jedoch befindet sich die Schildkröte nicht an der gleichen Stelle wie zuvor im Trailer.

Tag-Nacht-Wechsel: Dass es in Elden Ring mehrere Tageszeiten gibt, das haben From Software bereits bestätigt. Auch im Trailer konnten wir uns davon bereits einen ersten Eindruck machen. Im Tweet von Souls-Experte Mordecai von der Play Play Play sehen wir jetzt nochmal, wie das Ganze ausschaut.

Alle Infos zu Elden Ring im Überblick

In einer ausführlichen Übersicht erfahrt ihr alles Wichtige rund um Elden Ring: Was sind die Lands Between und worum geht es in der Geschichte? Wie lang ist das Abenteuer? Welche Gemeinsamkeiten gibt es zur Souls-Reihe? Zudem gehen wir genauer auf das Kampfsystem ein und verraten euch, wie der Multiplayer funktioniert.

