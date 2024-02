Im Elden Ring-DLC könnt ihr die epische Attacke des größten Mistkerls im Spiel endlich selbst nutzen

Im DLC bereisen wir nicht nur ein neues Gebiet, sondern bekommen auch frische Fähigkeiten.

Der Trailer zur Elden Ring-Story Erweiterung Shadow of the Erdtree ist nur so vollgepackt mit neuen Infos. Bereits beim ersten Anschauen jedes Detail zu entdecken, ist schier unmöglich.

Gerade, was neue Kampftechniken angeht, gibt es einiges zu bestaunen. Uns machte vor allem eine Attacke stutzig, weil sie uns an einen Gegner erinnerte, der uns im Hauptspiel viele Nerven gekostet hat.

Um diesen cool inszenierten Angriff geht es

Na, wer ist der größte Mistkerl im Zwischenland? Für uns war das der Schmelztiegelritter (auf Englisch: Crucible Knight). Gleich am Anfang des Spiels hat er uns im Siegelgefängnis in Limgrave ordentlich ins Schwitzen gebracht.

Die große Herausforderung bei diesem Kampf besteht darin, ein Angriffszeitfenster zu finden, da er viele Kombos nacheinander abfeuert und sich oft mit einem Schild schützt.

Zur Erinnerung: Um den Kerl hier geht's! (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=60F3uPIplxg)

Auch später taucht er immer wieder auf, beispielsweise in einem optionalen Doppelbosskampf. An unterschiedlichen Stellen begegnet er uns auch als Levelgegner, nur um uns höllisch auf die Nerven zu gehen.

Obwohl manch anderer Obermotz ein noch härterer Brocken sein mag, hat sich dieser beharrliche Schuft besonders in unser Gedächtnis eingebrannt. Sehr markant ist seine Attacke, bei der ihm leuchtende Flügel aus der Schulter sprießen, um ihn in die Luft zu heben.

Genau das passiert im DLC-Trailer bei einer Figur, die definitiv kein Schmelztiegelritter ist, sondern ganz nach einem Spielercharakter aussieht. Bei Minute 2:37 seht ihr die Stelle, die wir meinen:

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Genau wie bei der bekannten gegnerischen Attacke reckt der Charakter den Arm, der die Waffe führt, nach oben. Leider bleibt es im Trailer bislang bei diesem Cliffhanger, da ein Schnitt folgt.

Aber es ist davon auszugehen, dass es sich um den Angriff handelt, bei der wir künftig wie der Ritter aus der Luft auf unseren Feind zu schießen.

Hier könnt ihr euch noch mal im Vergleich anschauen, wie das beim Schmelztiegelritter aussieht (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=60F3uPIplxg).

Noch mehr über den DLC erfahrt ihr im exklusiven Interview von GameStar-Kollegin Petra:

Um was für eine Art von Attacke könnte es sich handeln?

Es wäre sehr gut vorstellbar, dass es sich um eine Kriegsasche handelt; möglicherweise könnte der Angriff aber an eine ganz bestimmte Waffe wie Malenias Waterfowl Dance gebunden sein.

Publisher Bandai Namco spricht in der Ankündigung jedenfalls von "neuen Kräften". Damit könnte eine bisher unbekannte Kampfmechanik gemeint sein, wahrscheinlich bezieht sich dies jedoch auf die neue Progressionsmechanik. Diese soll uns im DLC noch mal zusätzlich stärken, aber nicht auf das Hauptspiel übertragbar sein.

Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.

Hättet ihr Lust, mit dem Schmelztiegelritter-Flug über Feinde herzufallen?