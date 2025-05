Elden Ring Nightreign auf Metacritic: Kein Meisterwerk, aber ein gutes Koop-Actionspiel

Nightreign staubt auf Metacritic im Schnitt gut Wertungen ab.

Am Mittwoch ist das Test-Embargo für Elden Ring Nightreign gefallen und mit Blick auf Metacritic und Opencritic lässt sich ein erstes Fazit ziehen: Das Spin-Off reicht zwar wertungstechnisch bei Weitem nicht an das mit sagenhaften 96 Punkten prämierte Hauptspiel heran, reiht sich jedoch in guten Wertungsgefilden ein.

Der aktuelle Score auf Metacritic und Opencritic:

Auf Metacritic steht die meistgetestete PS5-Version derzeit bei guten 78 Punkten

Auf Opencritic geht's sogar noch ein Pünktchen höher auf 79 Zähler

Magazin Wertung GameStar 71 IGN 70 Eurogamer 80 Push Square 80 Game Informer 80 Gamepressure 85 VGC 60 DualShockers 70 Wccftech 90 PC Gamer 80

So schneidet Nightreign im GamePro-Test ab

10:28 Elden Ring Nightreign im Test: Regen mit Aussicht auf Besserung

Autoplay

Wie wir euch im Testvideo, aber auch im schriftlichen GamePro-Test verraten, hatten wir mitunter richtig viel Spaß mit dem Koop-Modus von Nightreign.

Aktuelle Baustellen beim Balancing, der Progression und leider auch der Technik auf PS5 haben jedoch den Sprung in höhere Wertungssphären verhindert. Samt einer Abwertung von 5 Punkten geht's daher von der 70 runter auf die 65.

Das loben internationale Tests an Nightreign

überaus spaßiges Koop-Konzept

große Herausforderung

8 abwechslungsreiche Klassen

spektakuläre Endbosse

Unsere polnischen Kolleg*innen von GamePressure vergeben satte 85 Punkte und sagen:

"Elden Ring Nightreign bietet rasantes Gameplay und die Rückkehr zu der rohen Herausforderung, die ich an Soulslikes so liebe. Und genau das wollte ich. Je mehr Zeit ich mit Nightreign verbrachte, desto mehr Spaß machte es mir."

Die Meinung von GameStar-Testerin Elena findet ihr hier:

Diese Kritikpunkte heimst Nightreign ein

Probleme mit dem Balancing

unausgereifter Solo-Modus

kein Crossplay und 2-Spieler-Koop

technische Abstriche

Die Seite VideoGamesChronicle vergibt mit 60 Punkten eine der niedrigsten Wertungen und schreibt im Fazit:

"Elden Ring Nightreign ist ein etwas plumper Versuch, Multiplayer-Elemente in eines der besten RPGs aller Zeiten zu integrieren. Die Roguelike-Elemente mögen zwar unterhaltsam sein, doch mangelnde Abwechslung und ein ungleichmäßiges Kampfsystem sorgen letztlich für einen merkwürdigen Nebenschauplatz, der nicht an die gleichnamige Serie heranreicht."

Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie Elden Ring Nightreign zum Release am 30. Mai in der GamePro-Community ankommt, daher schreibt uns die Wochen über euren Ersteindruck gerne in die Kommentare.