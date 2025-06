Elden Ring Nightreign: Einfachster Nightlord nach Gladius - Mit diesem Boss wischt ihr mit etwas Geduld den Boden auf

Wir verraten euch, welchen Boss ihr nach Gladius am besten angehen solltet.

Betretet ihr den Tafelrunden-Hub in Elden Ring: Nightreign zum ersten Mal, dann habt ihr nur ein einziges Expeditionsziel: "Tricephalos", die Jagd auf den dreiköpfigen Hund Gladius. Danach schaltet ihr gleich sechs weitere Nightlords frei.

Jetzt habt ihr aber die Wahl, welches Ziel ihr euch setzen wollt und der Nächste auf der Liste, Adel, das Schnappvieh mit dem verdrehten Maul, ist nicht der einfachste Boss.

Easiester Nightlord nach Gladius: mit diesem Ziel solltet ihr weitermachen

Macht ihr nach Gladius erst einmal mit dem nächsten Ziel in der Liste weiter, dann zieht der Schwierigkeitsgrad gleich ganz schön an. Adel ist nämlich besonders in seiner zweiten Phase eine knackige Herausforderung.

Doch es gibt einen Boss, der sogar noch einfacher ist als Gladius und lediglich eure Geduld ordentlich auf die Probe stellt, gerade falls ihr mit Nahkämpfern unterwegs seid. Die elegante Bestie ist nämlich für diese besonders schwierig zu treffen: Maris, Tiefe der Nacht (Boss 4, Mission: Augur).

Seine Attacken sind allerdings nicht allzu schwierig zu vermeiden und mit der richtigen Vorbereitung dürftet ihr euch leicht tun. Auf Seite 2 des Artikels verraten wir euch, wie ihr mit dem Wassermonster den Boden aufwischt und welcher Nightlord sich danach anbietet.