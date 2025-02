Elden Ring Nightreign-Release laut Insider bereits in wenigen Wochen

Elden Ring Nightreign könnte schon in wenigen Monaten erscheinen.

Von allen Ankündigungen bei den Game Awards war die von Elden Ring: Nightreign wohl am überraschendsten. Das Spin-Off zum meisterhaften Open-World-Soulslike setzt nämlich auf Koop- und Roguelike-Elemente und geht damit einen komplett neuen Weg.

Zum Releasetermin ist bisher nur bekannt, dass das Actionspiel irgendwann im Jahr 2025 erscheinen soll. Ein bekannter Insider hat jetzt neue Informationen geliefert. Demnach könnte der Titel früher erscheinen als gedacht.

39:33 Ein Souls-Spiel wie Elden Ring: Nightrein gab es noch nie!

Autoplay

Kommt Nightreign schon im Mai?

Darum geht's: Auf seiner Website Insider Gaming hat der in der Regel bestens informierte Insider Tom Henderson Details zum Release von Elden Ring: Nightreign geteilt. Es handelt sich dabei um bisher unbestätigte Gerüchte.

Einer seiner Quellen zufolge soll FromSoftware den Releasetermin des neuen Spiels am 12. Februar offiziell ankündigen. Am selben Tag könnten demnach auch weitere Previews des Spiels veröffentlicht werden.

Die State of Play, die Gerüchten zufolge ebenfalls in der Woche rund um den 12. Februar stattfinden soll, könnte den passenden Rahmen für die Ankündigung bieten. Am 14. Februar startet zudem der Netzwerk-Test auf den Konsolen.

Dann soll der Release stattfinden: Zum Release gibt es ebenfalls Informationen. Dieser soll für Ende Mai geplant sein. Elden Ring: Nightreign könnte also deutlich früher erscheinen als bisher angenommen.

Mit Nightreign betritt FromSoftware gewissermaßen neues Terrain. Das Spin-Off ist in einer alternativen Version von Limgrave, also in der Welt von Elden Ring angesiedelt. Die Map verändert sich dabei mit jeder der insgesamt drei Runden.

Allein oder in Teams zu je drei Spieler*innen wird gegen Monster gekämpft und so Runen und Beute gesammelt, um in der dritten Nacht den Endboss zu besiegen. Währenddessen zieht ein tödlicher Schleier auf, der die Map langsam schrumpfen lässt. Wenn er in der Mitte angekommen ist, wartet der besonders starke Boss des Tages. Mit jedem Run entwickelt sich der Charakter und wird ein bisschen stärker.

Wie steht ihr zu Elden Ring: Nightreign? Werdet ihr euch das Spiel anschauen?