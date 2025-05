Elden Ring Nightreign: Teammitglieder schneller wiederbeleben - mit diesen Tricks entgeht ihr dem Tod

Mit den richtigen Methoden geht das Reviven von Mitspieler*innen in Nightreign deutlich schneller.

In Elden Ring Nightreign kann der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Run und einem Game Over im Multiplayer häufig daran hängen, ob all eure Teammitglieder noch stehen. Wird unweigerlich doch mal jemand umgehauen, kann es euch aber eine Menge wertvoller Zeit kosten, eure Mitspieler*innen wiederzubeleben. Wie es am schnellsten geht, verraten wir euch hier.

So belebt ihr Leute in Elden Ring Nightreign wieder

In Nightreign funktioniert das Wiederbeleben eurer Truppe etwas anders als in anderen Spielen. Sinken jemandes Lebenspunkte nämlich auf Null und er oder sie geht zu Boden, bekommt die Person einen Timer. In dieser Zeit kann ein weiteres Teammitglied sie angreifen, um eine Anzeige zu leeren – je öfter der Spieler oder die Spielerin zu Boden geht, desto mehr Segmente hat die Anzeige.

10:28 Elden Ring Nightreign im Test: Regen mit Aussicht auf Besserung

Autoplay

Schafft ihr es nicht, die Anzeige rechtzeitig zu leeren und das Teammitglied wiederzubeleben, stirbt der Nightfarer und verliert ein Level und seine aktuellen Runen – die große Ausnahme sind lediglich die Nightlords. Hier bleibt ihr so lange am Boden, bis ihr wiederbelebt werdet oder sterbt endgültig, wenn eure Teammates auch zu Boden gehen.

Zum Glück gibt es aber ein paar Wege, um das Wiederbeleben zu beschleunigen:

Spart eure Ultimates auf

Die Klassen haben jeweils eigene ultimative Fähigkeiten, die viel Schaden verursachen und so eure Mitspieler*innen wiederbeleben können. Besonders die Bestienfähigkeit des Executioners bietet sich an, weil ihr damit selbst mehr Leben habt und mit euren Klauen gleichzeitig Gegner durchpflügen und eure Teammitglieder treffen könnt.

Auch die Fähigkeit von Eisenauge eignet sich besonders, wenn die Gefallenen schon mehr als einen Balken für die Wiederbelebung haben. Damit könnt ihr nämlich viel Schaden verursachen und gleichzeitig auf Distanz bleiben, was besonders in Bosskämpfen nützlich ist.

Das größte Manko ist hier natürlich, dass es eine Abklingzeit für Ultimates gibt. Überlegt euch also gut, ob ihr mit ihnen einen knackigen Kampf beschleunigt oder sie lieber für einen gefallenen Kollegen aufspart.

Setzt auf Fernkampf oder schnelle Nahkampfwaffen

Damit sich die Anzeige gefallener Teammitglieder nicht wieder füllt, solltet ihr natürlich möglichst schnell und pausenlos auf sie eindreschen. Dafür eignen sich besonders flinke Klassen wie die Gräfin mit schnellen Waffen wie einhändigen Schwertern, sowie Charaktere mit möglichst viel Ausdauer.

Die sicherste Option sind aber Fernkampfangriffe. Mit Bögen oder Armbrüsten könnt ihr Teammitglieder bequem aus der Ferne wiederbeleben. Selbst wenn ihr sonst lieber auf Nahkampfwaffen setzt, solltet ihr zumindest für das Wiederbeleben eine Fernkampfwaffe dabei haben.

Nutzt aufgeladene Angriffe bei langsamen Waffen

Habt ihr doch mal nur eine schwere Waffe zur Hand, solltet ihr primär auf aufgeladene Attacken setzen, indem ihr den Angriffs-Button eine Weile gedrückt haltet. Das verursacht mehr Schaden und sorgt dann im besten Falle dafür, dass euch nicht die Puste ausgeht, ehe ihr eure Teammitglieder wiederbelebt habt.

Worauf setzt ihr, um eure Teammitglieder schnell wieder auf die Beine zu bringen?