Elden Ring Nightreign: Skins freischalten und wechseln - So geht es

Das ist das zweite Outfit der Duchess.

In Elden Ring: Nightreign stehen euch insgesamt 8 unterschiedliche Charaktere, die Nightfarer, zur Wahl. Die kommen allesamt mit festgelegten Outfits daher. So trägt Bogenschütze Eisenauge beispielsweise seinen langen grünen Umhang und die Gräfin ihre blaue, elegante Robe.



Im späteren Spielverlauf stehen euch aber weitere Charakter-Skins für jede Klasse zur Verfügung. Wir verraten euch, wie ihr sie freischaltet und wechselt.

Nightreign: So bekommt ihr zwei weitere Skins für jede Klasse

Weitere Outfits freizuschalten ist gar nicht so kompliziert, aber trotzdem eine knackige Herausforderung: Ihr müsst dafür nämlich erst mal zwei Nightlords (also Nacht 3-Bosse) besiegen. Der erste davon ist immer der dreiköpfige Köter, Gladius.



Mit dem Sieg über ihn schaltet ihr sechs weitere Nightlords frei. Welchen ihr als Nächstes erledigt, spielt keine Rolle. So oder so bekommt ihr nämlich dann den Spiegel im Ostflügel des Tafelrunden-Hubs. Hier könnt ihr jetzt zwei weitere Outfits für jede Klasse kaufen.



10:06 Elden Ring Nightreign enthüllt 7. Klasse und Solaire-Skin in neuem Overview-Trailer

Einer der Skins kostet immer 14.000 und einer 35.000 erspielte Runen. Das ist ein ganz schöner Brocken. Gut beraten seid ihr mit dem Verkauf von Relikten, die ihr nicht braucht, um zusätzliche Runen zu bekommen. Das geht im ganz rechten Tab des Reliktausrüstungsmenüs.

Habt ihr einen der Skins gekauft, legt ihr ihn im Spiegel-Menü an, beziehungsweise könnt dort zwischen allen verfügbaren wechseln.