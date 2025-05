Elden Ring Nightreign: Diese 9 Einstellungen solltet ihr sofort ändern - Grafik, HDR, Steuerung und Co.

Mit den richtigen Einstellungen stellt ihr auch die Gräfin zufrieden.

Wie erwartet ist das Elden Ring-Spinoff Nightreign kein Einstellungsmonster. FromSoftware zeigt sich wie gewohnt sehr genügsam bei den Settings, ihr müsst euch also weitgehend auf eure eigenen Fähigkeiten verlassen, um den acht Nachtfürsten den Hintern zu versohlen. Aber ein paar entscheidende Optionen gibt es dann doch, beispielsweise um die Framerate zu steigern, die Kamera durchweg unter Kontrolle zu behalten und eine noch bessere HDR-Optik herauszuholen.

In diesen Kategorien findet ihr unsere Empfehlungen:

Wir beziehen uns im Guide vor allem auf die Konsolenversionen, viele Einstellungen könnt ihr aber auch am PC nutzen, vor allem, wenn ihr mit einem Gamepad spielt. Haben wir eine Option nicht angegeben, wurde sie auf dem Standardwert belassen!

Auto-Erfassen

unsere Empfehlung: Aus (für volle Kontrolle), An (für ein komfortableres Spielgefühl)

Wie so ziemlich jedes Souls-Spiel verfügt auch Nightreign über eine Funktion, mit der sofort der nächste Feind ausgewählt wird, sobald ihr eurem aktuellen, anvisierten Gegner das Licht ausknippst. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr viel mit dem sogenannten Lock-On spielt – also dem Kamera-Fokus auf einen Feind, den ihr per R3 (PlayStation) oder dem Linken Stick-Klick (Xbox) auslöst.

Wollt ihr hingegen stets selbst auswählen, wen ihr mit Schwert, Bogen und Co. malträtiert, und arbeitet viel mit der manuellen Kamera, solltet ihr die Option ausschalten.

Auto-Zielen könnt ihr jedoch in jedem Fall eingeschaltet lassen, damit ihr selbst dann noch Feinde mit dem Bogenschützen und der Einsiedlerin trefft, wenn ihr gerade kein Monstrum anvisiert habt.

0:48 Elden Ring Nightreign zeigt euch, was der Adler auf dem Kasten hat

Leistungseinstellungen (nur PS5 und Xbox Series X|S)

unsere Empfehlung: Bildrate priorisieren

Auf den Current Gen-Konsolen habt ihr die Wahl, ob ihr mit einer dynamischen Auflösung und mehr fps (Bildrate priorisieren) oder einer 4K-Auflösung bei einer ständig schwankenden Framerate (Qualität priorisieren) spielen wollt.

Wir empfehlen ganz klar die zusätzlichen Frames, da sich der Titel somit viel flüssiger spielt und auch die Verzögerungen bei der Eingabe niedriger ausfallen. Ihr könnt auf der PS5 aber auch noch mit einem Trick etliche Frames mehr herausholen. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Auf den Xbox Series-Konsolen und der One X solltet ihr hingegen VRR in Kombination mit der systemweiten 120 Hertz-Ausgabe nutzen, sofern ihr einen kompatiblen Fernseher verwendet. Dann bügelt die variable Bildwiederholrate die durchgängigen Ruckler aus und das sogar deutlich effektiver als auf der PS5, die bei Elden Ring lediglich bis 48 fps die schwankende Bildausgabe ausgleicht. Und der Titel schafft es häufiger unter die 48 fps-Marke, vor allem in den schwierigsten und effektreichsten Kämpfen ...

Cursor-Geschwindigkeit Karte

unsere Empfehlung: 7

Standardmäßig ist der Cursor ziemlich lahm, was auf der Konsole zum Problem werden kann, da Nightreign enorm hektisch ist und schnell gespielt werden möchte. Wir haben daher die Cursor-Geschwindigkeit auf 7 erhöht, um flotter unser nächstes Ziel für das Team zu pingen.

Die Karte ist eines der wichtigsten Werkzeuge im Spiel, ihr solltet sie also zügig navigieren!

Ihr müsst die Markierung auch nicht immer exakt treffen, damit im Runden-Feed das ausgewählte Ziel-Symbol auftaucht, die grobe Umgebung reicht zumeist.

Kameratempo

unsere Empfehlungen: Kameratempo: 7 bis 8 Kameratempo präzises Zielen: 7



Wie schon mehrfach erwähnt, ist jede Sekunde in Nightreign kostbar. Daher solltet ihr euch auch schneller mit der Kamera drehen können. Wir haben die Kamerageschwindigkeiten also durchweg auf 7 erhöht, ihr könnt bei der herkömmlichen Kamera aber auch noch eine Spur höher, da ihr sie so gut wie nie pixelgenau drehen müsst. Stattdessen zählt die Geschwindigkeit!

Automatische Kamerarotation

unsere Empfehlung: Aus

Lasst ihr die automatische Kamerarotation aktiviert, bewegt sich die Kamera leicht in die Richtung, in die ihr mit eurem Charakter lauft. Das kann in Kämpfen jedoch stören, wenn ihr einen Gegner ohne Lock-On angeht. Auch beim Ausweichen oder Umkreisen von Feinden kann es passieren, dass ihr sie auf diese Weise aus dem Blick verliert.

Mauervermeidung der Kamera

unsere Empfehlung: Aus

Die Mauervermeidung sorgt dafür, dass sich die Kamera automatisch mitdreht, sobald ihr beispielsweise durch einen Torbogen schreitet. Ohne die Option ploppt sie einfach sofort hindurch. Und das ist für uns auch der bessere Weg zu spielen, da das automatische Mitdrehen der Kamera dafür sorgen kann, dass eure Angriffe ohne Lock-On ins Leere gehen, da die Mauervermeidung die Richtung der Attacken beeinflusst.

Für solche Mauern ist die Vermeidung konzipiert, wir lassen die Kamera aber lieber einfach hindurchploppen.

Filmeffekte

unsere Empfehlung: Aus

Im Optimalfall plant ihr eure nächsten Schritte oder Angriffe schon, während ihr gerade einen kritischen Angriff wie einen Backstab ausführt. Der Filmeffekt sorgt jedoch dafür, dass die Kamera nah an die blutige Action heranzoomt, ihr verliert also kurzzeitig die Übersicht. Zudem werdet ihr wirklich viele kritische Attacken im Spiel ausführen, irgendwann verliert die Kamerafahrt also ohnehin ihren Style-Bonus.

Die Kamera ist bei kritischen Attacken ohnehin schon recht nah dran, den Filmeffekt braucht es also nicht noch zusätzlich.

HDR

unsere Empfehlungen: HDR: An Bildqualität anpassen Helligkeit: 4 bis 5 Maximale Helligkeit: je nach TV Sättigung: 5 bis 7



Genau wie auch schon das Hauptspiel kommt Nightreign mit einer soliden Standardeinstellung im Bezug auf die erweiterte Farbdynamik. Der wichtigste Regler ist dabei die Helligkeit, da ihr damit die durchschnittliche Helligkeit des gesamten Bildes justiert, wobei ein Zähler ungefähr 40 Nits entspricht.

Zur Erläuterung: Nits ist die Einheit für die Leuchtdichte, also die Helligkeit eines Pixels.

Mit dem voreingestellten 5er-Wert ist Nightreign bereits recht hell, weshalb ihr es dabei belassen könnt, ihr könnt aber auch eine Stufe runtergehen und somit die Schattendarstellungen ein bisschen dunkler werden lassen. Die sind mit 5 hin und wieder ein wenig ausgebleicht. Mit 4 werden sie ein gutes Stück schwärzer, aber die generelle Helligkeit des Bildes nimmt gleichzeitig ab.

Als nächstes wählt ihr die maximale Helligkeit aus, die dafür sorgt, dass keine hellen Details ineinander-clippen. Ihr solltet euch dabei nach der Spitzenhelligkeit eures Fernsehers richten und wie ihr die herausfindet, erfahrt ihr hier:

Wichtig! Habt ihr zuvor die Grundhelligkeit auf 4 gesetzt, solltet ihr noch einmal 100 Nits bei der maximalen Helligkeit draufpacken, da sie von der Grundhelligkeit beeinflusst wird.

Zockt ihr beispielsweise auf einem Fernseher mit 800 Nits und habt bei der Helligkeit 4 ausgewählt, dann sollet ihr bei der maximalen Helligkeit 900 Nits eingeben. Bei einer Helligkeit von 5 bleibt es hingegen bei 800 Nits.

Übrigens: Mehr als 1100 Nits solltet ihr von Nightreign nicht erwarten, da der Titel keine höheren Helligkeiten darstellen kann, auch wenn das der maximale Helligkeits-Slider mit seinen maximal 2000 Nits andeutet.

Mit der Standardhelligkeit von 5 und einem theoretischen Maximalwert von 2000 Nits strahlt die gleißend weiße Sonne trotzdem in 'nur' 1100 Nits. Einstellungen darüber haben also kaum eine Bedeutung.

Zuletzt wäre da noch die HDR-Sättigung. Wir haben die Option leicht erhöht, um die intensiven Lila- und Grün-Töne des Spiels noch einmal mehr glänzen zu lassen, mit dem Standardwert macht ihr aber auch nichts verkehrt.

Regionsübergreifendes Spiel

unsere Empfehlung: Keine Spielersuche (zum Launch)

Über die regionsübergreifende Spielersuche könnt ihr sicherstellen, dass ihr jederzeit Mitspieler*innen für eure Nightreign-Runs findet, da ihr weitweit sucht. Verbindungen zu Spieler*innen in anderen Regionen sind allerdings häufig mit hohen Latenzen verbunden, weshalb ihr vor allem kurz nach dem Release auf die regionsübergreifende Suche verzichten solltet.

Knallhart, aber richtig gut für Hardcore-Spieler*innen

Nightreign wird euch ins Schwitzen bringen, das haben wir auch im Test des Koop-Spiels zu spüren zu bekommen:

Und daran wird sich auch mit den absolut perfekten Einstellungen nicht ändern. Vielleicht konnten wir euch aber dabei helfen, den letzten Funken freizusetzen, der noch für den nächsten gelegten Nachtfürsten fehlt.

Oder was meint ihr? Habt ihr noch eine ganz andere Option im Blick, die wir vielleicht vergessen haben?