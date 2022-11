Streamer besiegt alle 165 Elden Ring-Bosse, ohne einen einzigen Hit zu kassieren

Einem Streamer ist ein Kunststück gelungen, von dem wir normalen Spieler*innen wohl nur träumen können: GinoMachino hat Elden Ring durchgezockt, ohne dabei ein einziges Mal auf die Mütze zu bekommen - und das in der sogenannten "All Bosses"-Kategorie. Das bedeute, er hat nicht nur den Pflichtteil absolviert, um am Ende Eldenfürst zu werden, sondern sich wirklich jedem einzelnen Boss gestellt, ohne einen Schlag zu kassieren.

Perfekter Run nach ausgiebiger Vorbereitung

Während sich der durchschnittliche Elden Ring-Fan schon freut, wenn er einzelne Bosse packt, ohne dabei zu sterben - oder im besten Fall sogar, ohne getroffen zu werden - hatte GinoMachino höhere Ziele. Im März tweetete der Streamer:

Ich werde in Elden Ring jeden Boss besiegen, ohne getroffen zu werden.

Ein großes Vorhaben: Immerhin lauern in den Zwischenlanden ganze 165 Bosse, von denen einige ziemlich fies sind. Viele User zeigen sich unter dem Tweet skeptisch. So schreibt beispielsweise @Gudemonster: "JEDEN BOSS? Oder nur jeden Hauptboss?" GinoMachino bekräftigt daraufhin noch mal, dass "jeden Boss" wirklich auch alle Nebenbosse mit einschließt.

@Mullerboyy schreibt: "Das klingt irgendwie hart." @Yahaiio bemerkt: "Ich habe schon Angst, wenn ich das nur lese." @Selectly gibt zu bedenken: "Bruh, stell dir vor, du wirst beim letzten getroffen." Viele Fans drücken jedoch die Daumen und das scheint gewirkt zu haben. GinoMachino tweetet am 26. Oktober:

Wir haben es geschafft. Der erste Elden Ring All Bosses No-Hit-Run wurde abgeschlossen [...]

Zwei Monate Vorbereitung, neun Stunden für den perfekten Run selbst: Wie pushsquare.com berichtet, brauchte GinoMachino zwei Monate, um eine Strategie zu entwickeln. Der erfolgreiche Versuch wurde dagegen in nur neun Stunden abgeschlossen, was für die Anzahl an Bossen schon ohne die No-Hit-Komponente beeindruckend ist.

Immer wieder begeistern uns kreative Spielerinnen und Spieler mit verrückten Elden Ring-Challenges. So hat beispielsweise eine Streamerin Maleina auf Level 1 gekillt und dabei nur eine Hand benutzt. Ein anderer Streamer hat das Spiel dagegen voll beladen im Schneckentempo bewältigt - und ein weiterer Spieler hat auf seiner Reise nur Popopflatscher-Attacken genutzt und so seinen (In-Game-)Hintern als Waffe eingesetzt.

Was haltet ihr von dieser Leistung? Konntet ihr selbst auch einen Elden Ring-Boss besiegen, ohne Treffer zu kassieren? Oder zumindest, ohne dabei zu sterben?