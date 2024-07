Elden Ring-Update 1.13 erscheint heute: Alle Infos zum Server-Down und den Inhalten

Die Elden Ring Server sind für den neuen Patch down.

FromSoftware hat angekündigt, dass heute ein Update für Elden Ring erscheint. Was in Patch 1.13 steckt, ist aktuell noch nicht bekannt. Allerdings wissen wir bereits, dass die Server für einige Zeit down gehen werden.

Wir verraten euch alles, was wichtig ist und aktualisieren diesen Artikel fortlaufend für euch, selbstverständlich auch mit den größten Änderungen und allen Patch Notes, sobald diese verfügbar sind.

Update-Nummer : 1.13

: 1.13 Wann gehen die Server down? Sie sind bereits seit 9:00 Uhr offline und dürften nach etwa drei Stunden wieder online gehen

11:03 Uhr Noch eine knappe Stunde soll es dauern, bis der Patch verfügbar ist. Um 12 Uhr soll er dann gleichzeitig mit den Patch Notes auf allen Plattformen live gehen. Wir verraten euch natürlich, was alles drinsteckt. Teilt eure Wünsche gerne in den Kommentaren! 10:44 Uhr Fans auf Reddit fragen sich schon, was genau im Patch stecken wird, machen Witze und äußern ihre Wünsche. 10:02 Uhr Die Server sind wie geplant down. Auf dem Elden Ring-Discord wurde außerdem schon mal verraten, wohin die Reise inhaltlich geht: Quality of Life-Features und Balance-Anpassungen wurden dort angekündigt.

Der Patch wurde in einem Post auf X (ehemals Twitter) angekündigt. Auf dem offiziellen Elden Ring-Account ist hier zu lesen:

Alle Infos aus dem X-Post kurz zusammengefasst: Die Server unterlaufen Wartungsarbeiten am heutigen 30. Juli, damit Patch 1.13 aufgespielt werden kann. Diese laufen bereits seit 9:00 Uhr und dauern schätzungsweise drei Stunden an. FromSoftware dankt den Befleckten für ihre Geduld.