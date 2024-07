'Endlich regnet es Feuer statt Tomatensauce' - Elden Ring-Patch bufft Zauber und ein Spieler zeigt, wie mächtig er jetzt ist

Elden Ring-Fans können es dank Patch 1.13 jetzt endlich so richtig doll Feuer regnen lassen.

Die Elden Ring-Community freut sich gerade über die Verbesserungen, die das große Update 1.13 mit sich gebracht hat. Dazu zählt unter anderem ein Buff des Feuerregen-Zaubers, der ordentlich was hermacht.

Endlich regnet es wirklich Feuer und nicht mehr nur Tomatensauce, wie es ein User im Netz kommentiert. Hier seht ihr, wie der Zauber hinhaut, wenn er richtig kombiniert wird.

Darum geht's: Wenn ihr vor dem letzten Update den Feuerregen eingesetzt habt, sah der zwar durchaus relativ beeindruckend aus, machte aber gar nicht so viel Schaden. Das wurde nun aber zum Glück verbessert und jetzt könnt ihr mit der Anrufung ordentlich was wegbrutzeln.

Insbesondere unter perfekten Umständen: Selbstverständlich macht so ein ordentlicher Feuerregen ganz besonders viel her, wenn ihr ihn an Gegnern einsetzt, die durch Feuer extra viel Schaden nehmen, wie zum Beispiel der Erdtree-Avatar. Das sieht dann zum Beispiel so wie hier aus:

Wie ihr seht, hat der arme Baum-Gegner eigentlich gar keine Chance gegen diese Spielfigur. Das liegt aber nicht nur an seiner Schwäche im Hinblick auf dieses Element oder den gebufften Schaden des Feuerregen-Zaubers, sondern auch am Drumherum.

Das hier kommt dabei noch zum Einsatz: Um den Shadow of the Erdtree-Fieslingen so richtig Feuer unterm Hintern zu machen, setzt der Elden Ring-Fan auch noch auf die Buffs "Flamme, gib mir Kraft", "Goldener Schwur" und die Gesprungene Flammenschleierträne als Flasche der Wundersamen Arznei.

Dazu gesellen sich noch einige Talismane und ein hoher Intelligenzwert, weil es sich eigentlich um einen Magier handelt. Selbstverständlich lässt sich aber noch mehr an der Schadensschraube drehen, wenn ihr zum Beispiel das Rüstungsset der Feuer-Ritter oder Messmers Helm anlegt.

Community zeigt sich begeistert: Bisher blieb der Feuerregen stets hinter den Erwartungen zurück, aber jetzt macht er ordentlich Druck. Das sorgt für die humorvolle Bemerkung, dass es jetzt eben wirklich Feuer statt Tomatensauce regnen würde, was zu allgemeiner Belustigung in den Kommentaren führt.

Selbstverständlich gibt es aber auch noch einige Hinweise darauf, dass hier eben noch sehr viel mehr im Spiel ist als einfach nur die Verbesserung des Zaubers durch das Update. Außerdem dauert es natürlich auch immer noch ganz schön lange, diesen Zauber überhaupt zu wirken. Viele Bossgegner haben euch in dieser Zeit schon dreimal umgehauen.

