Elden Ring im Tech-Check für PS4 und PS5: Top-Performance gibt's nur mit einem Trick

Schaut man in die Community-Bewertungen zu Elden Ring, könnte man meinen, dass die Bildwiederholrate in From Softwares Meisterwerk nur knapp über den Abgrund der Unspielbarkeit balanciert. Das ist absolut übertrieben und wird dem Spiel nicht gerecht, zumindest wenn man den Leistungs-Modus der aktuellen Generation als Maßstab anlegt.

Im Qualitäts-Modus sowie auf der PS4 schaut es hingegen ganz schön düster aus. So düster, dass unter anderem Digital Foundry konstatierte, dass man doch bitte zur PS4-Pro-Version auf der PS5 greifen solle. Wir haben das Spiel nun noch einmal von der technischen Seite betrachtet und kommen (leider) ganz klar zu demselben Fazit!

Die PS4-Version: Bloodborne möchte sein schlechtes Frame-Pacing zurück!

Man könnte bei From Software wohl von Wiederholungstätern sprechen - das originale Demon’s Souls ruckelte seinerzeit häufiger, Dark-Souls-Veteranen erinnern sich nur unter Schmerzen an Blight Town und Bloodborne ist einer der von Fans am häufigsten genannten Wunschtitel für ein PS5-Remaster, da die Bildwiederholrate immer wieder ins Wanken geriet.

Dabei war es gar nicht die durchschnittliche Framerate, die dem Action-Rollenspiel zu schaffen machte, diese lag bei konstanten 30 fps, sondern das Frame-Pacing, also der Taktung der einzelnen Bilder.

Die PS4-Version von Elden Ring weist dieselben Frame-Pacing-Fehler wie Bloodborne auf, nur treten sie weitaus häufiger auf, wodurch das Spiel sehr hakelig wirkt. Dazu gesellen sich stärkere Einbrüche der Bildwiederholrate, etwa wenn wir auf Sturmwind durch die Open World reiten. Auch bildschirmfüllende Partikeleffekte können die Framerate auf bis zu 25 fps drücken.

Das versteht man unter Frame-Pacing:

Bei einer Framerate von 30 fps folgt auf ein vollständig gerendertes Bild im Optimalfall ein Duplikat und dann wieder ein Vollbild. Verteilen sich bei einem 60-Hz-Signal dreißig Vollbilder mit gleichen Abständen, wirkt das Bild flüssig, geringste Abweichungen nimmt das Auge jedoch sofort als ein Ruckeln war.

Auflösungen

From Software hat sich, wie eben auch schon bei Bloodborne, bei der PS4-Version für eine native Auflösung von 1080p entschieden. Eine dynamische Auflösung hätte unter Umständen für einen Performance-Schub sorgen können, auf der Last Gen verzichtet man jedoch darauf.

Bei den Bildmodi der PS5-Version sieht die Sache ähnlich aus, nur im Performance-Modus wird die Auflösung dynamisch angepasst:

PS4: 1080p fest, 30 fps

1080p fest, 30 fps PS5 „Bildrate priorisieren“: 1656p bis 1800p mit Tendenz nach unten, bis 60 fps

1656p bis 1800p mit Tendenz nach unten, bis 60 fps PS5 „Auflösung priorisieren“: 2160p fest, 40 bis 45 fps im Mittel

Wackelige PS5-Version

Dass Elden Ring bei Besitzer*innen einer PS5 so schlecht abschneidet, liegt zu großen Teilen an der schwankenden Framerate im Qualitätsmodus. Bei unseren Messungen taumelte der Titel munter zwischen 35 und 45 fps je nach Szene hin und her:

Die variable Verteilung neuer Bilder sorgt bei Elden Ring für einen sehr instabilen Eindruck, ein festes 30-fps-Ziel wäre hier angenehmer gewesen. Alternativ können wir uns aber auch einen 40-fps-Modus für 120-Hz-Fernseher vorstellen, zumal sich der Titel ohnehin häufig an der 40er-Marke entlanghangelt.

Dann wäre das Frame-Pacing auch wieder ausgeglichen, die kleineren Ausrutscher nach unten müssten jedoch eliminiert werden. Zum Beispiel, indem man die Auflösung auf einen niedrigeren Wert senkt oder mehr Zeit in Grafikoptimierungen steckt.

Im Performance-Modus zeigt die dynamische Auflösung Wirkung: Die Reduktion zu rendernder Pixel lässt die Framerate zumeist auf hohe 50er-Werte schnellen. Gänzlich zufriedenstellend ist aber auch dieser Modus nicht. Besonders in der Open World beobachteten wir Einbrüche auf 50 fps oder sogar darunter. Kameradrehungen und Kämpfe hoch zu Ross wirken beispielsweise des Öfteren hakelig.

Von den beiden PS5-Modi präferieren wir ganz klar den Performance-Modus, da sich dieser relativ flüssig anfühlt. Spürbare Nachteile entstehen dadurch kaum, das wunderschön gestaltete Zwischenland kommt noch immer voll zur Geltung. Nur sieht die Bildausgabe aufgrund der niedrigeren Auflösung eben ein wenig weicher aus.

Wir konnten außerdem minimale Unterschiede bei den Schatten entdecken, die im Performance-Modus geringfügig ausgefranster aussehen:

PS5 - Bildrate priorisieren PS5 - Auflösung priorisieren

Die PS4-Pro-Version auf der PS5 ist das Nonplusultra der Spielbarkeit

Wir haben mittlerweile gut drei Stunden mit der von Digital Foundry vorgeschlagenen Variante verbracht und sind restlos begeistert! Konstante 60 fps ohne Framedrops fühlen sich schlicht und ergreifend großartig an, die Auflösung ist mit 1800p sehr nah am Maximum.

Zudem sind die grafischen Unterschiede zur eigentlichen PS5-Version minimal. Am auffälligsten ist die weitaus geringere Vegetations- und Grasdichte:

PS4 Pro PS5 - Auflösung priorisieren

Pop-Ins

Bei Elden Ring tauchen Schatten und Grasflächen häufiger aus dem Nichts aus. Das ist auf allen Systemen der Fall und für ein Open-World-Spiel auch nichts Ungewöhnliches.

Hinzu kommen etwas niedriger aufgelöste Texturen sowie Schatten:

PS4 Pro PS5 - Auflösung priorisieren

Außerdem fehlen Wasserreflexionen und die Spielwelt wird in geringerem Umfang indirekt beleuchtet:

PS4 Pro PS5 - Auflösung priorisieren

Das war es aber auch schon mit den visuellen Unterschieden. Klar, das Spiel sieht dadurch ein wenig altbackener und blasser aus, die schick gestalteten Effekte, die hochgradig detaillierte Architektur und der fantastische Artstyle überzeugen jedoch weiterhin auf ganzer Linie.

Keine vergleichbarer Workaround auf der Xbox:

Ausgerechnet ein so gelungenes Feature wie Smart Delivery schließt Xbox-Besitzer*innen von dieser Ausweichmöglichkeit aus. Es gibt keine Möglichkeit die Funktion zu deaktivieren, sobald ein für die aktuelle Generation optimiertes Spiel erscheint, muss es auch zwangsläufig in dieser Version heruntergeladen werden. Dank der Abwärtskompatibilität ist die PS5 im Zusammenspiel mit der PS4-Pro-Fassung also die momentan einzige Option, um Elden Ring mit einhundertprozentig stabilen 60 fps zu spielen.

Reicht euch die Performance von Elden Ring oder wartet ihr lieber auf einen Patch?