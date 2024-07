Elden Ring: Unter dem furchteinflößenden Kostüm des tanzenden Löwen verstecken sich zwei normale Typen in Unterhosen

Manche Geheimnisse bleiben vielleicht besser geheim.

Elden Ring, Dark Souls und Co. sind dafür bekannt, euch mit kreativ gestalteten und einzigartigen Gegnern zu konfrontieren. Der DLC Shadow of the Erdtree ist da keine Ausnahme. Der erste Boss der Erweiterung, Göttliche Bestie: Tanzender Löwe, erwartet euch in der Turmsiedlung Belurat und macht mit seinem riesigen Löwenkopf einiges her. Die Bestie ist allerdings deutlich weniger furchteinflößend, wenn man ihr das Kostüm abnimmt.

Göttliche Bestie oder doch nur zwei Typen in Unterhosen?

Darum geht's: Auf TikTok amüsieren sich Elden Ring-Fans gerade über einen kurzen Clip, in dem der Boss Göttliche Bestie: Tanzender Löwe ohne Kostüm zu sehen ist. Bei dem Monster handelt es sich nämlich eigentlich nur um zwei ziemlich große Typen in Unterhosen, von denen einer den Kopf, und einer das Hinterteil der Beste steuert.

Am besten seht ihr euch das ulkige Spektakel selbst im Video an:

Neben den magischen Fähigkeiten begeistern die beiden Unbekannten dabei vor allem mit ihren synchron abgestimmten Bewegungen. Ohne Frage haben wir es hier mit einem eingespielten Team zu tun.

Auch in den Kommentaren tummeln sich erfreute und überraschte Spieler*innen. User*in ActiveYona bringt es dabei gut auf den Punkt:

"Ich dachte, es würde grotesk werden wie beim verpflanzten Spross, aber es ist nur irgendein Typ"

ImGonnaChitMyself geht hingegen der Frage nach, wofür der zweite Typ eigentlich da ist und hat eine interessante Idee:

"Der zweite Typ ist für den moralischen Support da"

Das steckt dahinter: Tatsächlich gibt es auch eine Inspiration für den Boss. So ist der Löwentanz ein traditioneller Tanz aus der chinesischen Kultur, der jedes Jahr zum Neujahrsfest aufgeführt wird. Auch hier verstecken sich zwei Personen unter einem Löwenkostüm und führen gemeinsam Bewegungen durch.

Hier findet ihr weitere Geschichten aus Elden Ring:

Auch im Spiel hat der Tanz übrigens eine rituelle Bedeutung. Wenn ihr den Boss besiegt, erhaltet ihr nämlich den Kopf der Bestie als Helm. Die Item-Beschreibung verrät, dass die Beschützer des Turms das Kostüm anziehen, um die Kräfte einer göttlichen Kreatur gegen Eindringlinge zu nutzen.

Seid ihr dem tanzenden Löwen schon begegnet und wenn ja - habt ihr ihn besiegen können? Gibt es andere Geschichten und Details, die ihr mit uns teilen wollt? Schreibt es in die Kommentare!