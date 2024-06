Elden Ring: Der heimliche Star des DLCs sieht zwar süß aus, kann euch aber kurz und klein hauen

Dieses Wurmwesen begeisterte die Community (Bildquelle Hintergrundbild: https://www.youtube.com/watch?v=-q72A1eNcBg)

Der erste Trailer zur Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree war bereits eine echte Wucht. In drei Minuten gab es jede Menge neue Areale, Bosse, Waffen und mehr zu sehen. Die Community saß aber nach der DLC-Enthüllung vor allem mit offenem Mund und lautem "Awwww" da und schmachtete dieses eine Wesen an: die (von ihr liebevoll so getaufte) Spirit Noodle, beziehungsweise auf Deutsch: Geisternudel.

Sofort rätselten Fans, was es mit ihr auf sich hat. Bei Anspiel-Sessions sind jetzt erstes Spieler*innen auf die knuffige Wurmgestalt getroffen und verraten uns mehr über sie.

Das steckt hinter der Spirit Noodle

Womöglich erinnert ihr euch noch an die Diskussion und Fan-Kunst, die rund um den Wurm entstanden ist. So wollte beispielsweise Redditor Rojom wissen: "Würdet ihr die Spirit Noodle bekämpfen?", während User hunterslugdaddy eine ziemlich fiese Theorie zu dem Wesen hatte. Kein Wunder: FromSoftware täuscht uns gerne mit scheinbar harmlosem Aussehen von Charakteren.

Wer den DLC bereits angespielt durfte, ist im zugänglichen Areal auf die Kreatur gestoßen. Streamer und Speedrunner Distortion2 teilt in seinem Talk zur Spiel-Session seine Erkentnisse:

Die Geisternudeln sind ihm in Gruppen begegnet und waren zunächst mal in ihrem blauen Grundzustand friedfertig. Sie haben ihn nicht von sich aus angegriffen. Aber natürlich musste er für die Wissenschaft testen, was geschieht, wenn er ihnen einen Schlag verpasst – und ja, es ist das Erwartete!

Die Nudelwesen färben sich in dem Fall rot und schlagen im Pulk zurück, was wohl ziemlich hässlich werden kann. Ihr Verhalten ähnelt also den Geisterquallen, denen wir bereits im Hauptspiel begegnet sind.

Noch mehr Anspiel-Eindrücke bekommt ihr in der Preview von Kollegin Linda, die ebenfalls an Geisternudeln vorbeigekommen ist, sie aber brav in Frieden gelassen hat:

Hier gibt's Eindrücke alternativ in Videoform:

8:02 Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird mehr vom Gleichen - und das ist gut so!

Es könnte noch andere 'Nudel-Varianten' geben

Im neuen von FromSoftware zur Verfügung gestellten Videomaterial entdeckte Distortion2 aber im Hintergrund bereits rot verfärbte Wurmwesen und überlegt, ob diese wohl von anderen Feinden getroffen wurden. Es wäre aber auch gut möglich, dass wir hier und da auf Varianten stoßen, die einfach von vorneherein aggressive sind.

Braucht ihr noch ein paar hilfreiche Guides, bevor ihr in den DLC startet. Hier findet ihr unsere aktuellsten Artikel zu Thema:

Genauso ist es durchaus denkbar, dass wir es mit besonderen Vertretern ihrer Art zu tun bekommen. Also dass wir zum Beispiel eine Nudel als Geisterasche bekommen, wie auch schon die Geisterqualle im Hauptspiel. Oder dass eines der Wesen mit uns redet, beziehungsweise eine eigene Story mitbringt, so wie Halbmensch Boc.

Hattet ihr erwartet, dass es sich mit der Spirit Noodle so verhält? Wünscht ihr euch eine Nudel-Geisterasche?