8-Jähriger ist der neue Star in der Elden Ring-Community: Besiegt Sternengeißel-Radahn beim ersten Versuch auf niedrigem Level - Und er spielt noch gar nicht lange

Trotz gewaltigem Größenunterschied haben schon viele zukünftige Elden Lords Sternengeißel Radahn gelegt. Nun gesellt sich ein 8-Jähriger in den Club.

Mit der Veröffentlichung von Shadow of the Erdtree am 21. Juni 2024 befindet sich die Community von Elden Ring gerade im DLC-Fieber. Hier wird dieser schwere Boss gelegt, dort jener. Doch dabei dürften wir nicht vergessen, dass das Hauptspiel auch einige schwierige Gegner*innen bereithält. Einer davon dürfte definitiv Sternengeißel Radahn sein.

Stolzer Vater filmt seinen Sohn beim Kampf gegen Radahn – und der besiegt ihn First Try

Auf X, ehemals Twitter, teilt “@jnoe33“ ein Video von seinem Sohn Nolan, in dem er gegen Sternengeißel Radahn kämpft:

Dazu schreibt “@jnoe33“ übersetzt Folgendes:

„Mein Sohn hat vor kurzem mit Zocken angefangen und natürlich will er Elden Ring spielen. Er hat Autismus und ist acht Jahre alt und befindet sich auf einem sehr tiefen Level und weigert sich, meine Hilfe anzunehmen. Hier kämpft er gegen Radahn.“ “@jnoe33“ auf X, ehemals Twitter

Egal, wie oft wir uns das Video anschauen, die Leistung ist und bleibt einfach beachtlich. Das findet auch “@tim_b3“, der darüber erstaunt ist, wie die Sprünge und Bewegungen von “@jnoe33“s Sohn perfekt mit seinen Ausweichern und Angriffen im Spiel getimed sind.

In den Kommentaren geht der Vater “@jnoe33“ außerdem auf weitere Fragen der Community ein. So erfahren wir zum Beispiel, dass sein Sohn erst seit einigen Monaten Videospiele zockt und in Elden Ring gerade mal zehn bis zwölf Stunden verbracht hat.

Die geringe Spielzeit könnt ihr unter anderem an seinen wenigen Trefferpunkten sowie seiner Ausrüstung bemerken, die aus dem Langschwert und der Rüstung besteht, welche die Startklasse Vagabund mit sich bringt.

Ganz von null hat der Sohn von “@jnoe33“ übrigens doch nicht anfangen müssen – zumindest was den Wissensstand betrifft. “@jnoe33“ schreibt nämlich, dass er selbst bereits 300 Stunden gespielt hat und dass sein Sohn ihm viele Stunden davon zugeschaut hat. Dass er dabei so effektiv Radahns Angriffen ausweichen kann, ist trotzdem sehr beachtlich.

Irgendwann wird der Sohn von “@jnoe33“ bestimmt auch die Bosse des DLCs in die Schranken weisen:

Wir sind gespannt, ob wir hier den womöglich jüngsten Elden Lord am Werk sehen durften. Wer Sternengeißel Radahn beim ersten Versuch legt, wird vielleicht auch mit Malenia oder der Eldenbestie wenige Probleme haben.

Ebenfalls gespannt sind wir, wie der Sohn von “@jnoe33“ sich im DLC schlägt – doch das ist Zukunftsmusik, falls überhaupt. Nach zehn bis zwölf Stunden gibt es schließlich noch genug in den Zwischenlanden zum Erkunden.

Hand aufs Herz: Wie habt ihr euch gegen Sternengeißel Radahn geschlagen?