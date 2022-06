Elden Ring: Der Streitwagen im Grab des Helden von Gelmir ist kein Problem - wenn ihr clever seid

Sie gehören zu den Elden Ring-Arealen, die bei vielen Spieler*innen für graue Haare sorgen: die Heldengräber mit ihren Streitwägen. Diese überrollen uns uns so rasend schnell und töten uns sofort , falls unserer LP-Leiste nicht extrem lang ist. Mit normalen Attacken sind die zudem nicht zerstörbar. Besonders frustrierend kann das Heldengrab in Gelmir sein, bei dem noch Lava dazukommt, die uns verlangsamt. Ihr braucht aber nicht zu verzweifeln: Es gibt einige Strategien, die diesen Dungeon deutlich erleichtern.

Diese Kriegsaschen helfen euch

Darum geht es: Folgt ihr dem offensichtlichen Weg im Grab nach unten und nutzt die Nischen als Schutz vor dem Wagen, so kann das eine ziemlich langwierige Sache werden, aber es gibt einige Waffenfähigkeiten, die das Zusammentreffen mit dem knallharten Römer erleichtern, und - falls ihr nicht alles erkunden wollt – eine verborgene Abkürzung. Wir verraten euch die besten Tricks.

Einfach dodgen mit der Nebelraptor-Fähigkeit: Einfach durch den Wagen hindurchzurollen, funktioniert nicht, aber Reddit-User arunKT26 zeigt, wie ihr ihm doch ausweichen könnt. Dafür braucht ihr die Kriegsasche Nebelraptor.

Hier könnt ihr euch ansehen, wie das in Aktion funktioniert:

Ihr erhaltet die Kriegsasche, wenn ihr dem NPC Yura in der Nähe des Haupttors der Akademie von Raya Lucaria mit einem Invader helft. Bringt die Fähigkeit einfach auf eine Waffe auf und nutzt sie, wenn der Wagen auf euch zu rollt. Ist Yura bei euch nicht mehr da? Kein Problem, denn es geht auch anders.

Blitschnell mit dem Bluthundschritt: Alternativ könnt ihr auch den Blutschritt nutzen. Um die Kriegsasche zu erhalten, müsst ihr den Dunkelkavallerist auf der Brücke bei Lennes Turm in Caelid bezwingen. Anders als mit dem Nebelraptor könnt ihr mit dem Bluthundschritt nicht einfach durch den Streitwagen dodgen, ohne Schaden zu erhalten, aber ihr seid extrem schnell und könnt problemlos die Lava überwinden und euch in die Nischen flüchten.

Ihr könnt auch andere Fähigkeiten nutzen, die euch schneller machen. Manche Waffen bringen diese auch schon mit. Schaut euch einfach mal in eurem Arsenal um.

Unverwundbar mit der Vampirfaust: Ein weiterer Trick ist die Vampirfaust, die euch für wenige Sekunden unverwundbar macht, wenn ihr sie an Feinden benutzt. Damit sie wirksam wird, nutzt ihr sie an den Skeletten und erhaltet somit keinen Schaden vom Wagen. Das ist die Standardfähigkeit der Greifenden Knochenhand, die ihr an einem Punkt der Stroy von Ensha bei der Tafel der Gnade erhaltet.

Habt ihr noch ganz andere Probleme mit Elden Ring? Hier geht es zur thematisch geordneten Liste all unserer Guides - Waffen, Bosse, geheime Orte, Tipps und Tricks.

Abkürzung nehmen und Wagen fahren

Ihr könnt zusätzlich oder alternativ diesen Weg wählen: Bei der ersten Gelegenheit, bei der es links und rechts neben dem Pfad nach unten geht, müsst ihr auf der rechten Seite hinunterspringen und auf den Balken landen. Das geht leichter, wenn ihr zunächst in der Nische dahinter Schutz sucht und dann von hinten ganz nah an der Wand hinunterspringt, um zunächst auf dem Vorsprung zu landen, von dem aus ihr euch orientieren könnt.

Ihr müsst nun zu der Stelle gehen, an der sich die Balken kreuzen. Der Wagen fährt dann in die Lava (falls er das nicht tut, geht weiter nach vorne, um ihn zu locken), kommt zurück und ist irgendwann genau unter euch. Springt auf und fahrt mit durch die Lava, bis ihr zu einer Nische rechts mit Leiter gelangt. Steigt diese hinauf. Nun seid ihr dem Ende des Dungeons nah und könnt euch dem Boss stellen.

Habt ihr diesen Dungeon verflucht und habt ihr eine der Strategien genutzt oder vor, sie zu nutzen?