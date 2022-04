Elden Ring: Diese Kampfspiel-Mod ist so gut, dass sie sogar der Tekken-Macher lobt

Ist Elden Ring für euch zu schwer? Vielleicht fühlt ihr euch ja bei einem Kampfspiel wohler? Dann solltet ihr euch diese Mod für Tekken 7 einmal anschauen. Anstatt mit Heihachi Mishima oder Yoshimitsu geht es hier mit den bekanntesten Charakteren aus From Softwares epischem Action-Rollenspiel zur Sache. Egal ob Befleckter, Melina, Ranni die Hexe, Potboy (aka Alexander) oder Hummer, eure Lieblinge sind alle mit an Bord.

Im Video unten fliegen ordentlich die Fäuste, denn den meisten Charakteren wurden die Waffen entwendet. Soul Calibur wäre eventuell eine bessere Vorlage gewesen, meint ein User, allerdings ist es auch besonders lustig, Figuren wie Ranni bei einem Faustkampf zu beobachten. Und jetzt seht euch die abgefahrene Action selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Solltet ihr die PC-Mod selbst ausprobieren wollen, könnt ihr die Datei auf Tekken-Mods herunterladen.

Tekken-Produzent meldet sich zu Wort

Die Charakter-Modelle in dem Mod sehen so gut aus, dass Entwicker Ultraboy momentan einiges an Aufmerksamkeit bekommt - unter anderem von Tekken-Produzent Katsuhiro Harada. Das Besondere: Elden Ring und Tekken werden beide von Bandai Namco gepublished, und Harada fungierte sogar als General-Manager von Elden Ring. Er bezeichnet die Mod in einem Tweet als „unglaublich gut gemacht“.

Warum ihr Elden Ring trotzdem besser als RPG spielt, seht ihr im Test-Video:

Weitere News zu Elden Ring:

Qualität sorgt für Verwirrung: Allerdings hängt Harada auch ein „bitte hört damit auf“ an. Wie das gemeint sei, will ein Twitter-User daraufhin wissen. Der Tekken-Macher berichtet, dass überraschend viele Fans die PC-Mod für ein real existierendes Projekt des Publishers halten. Er habe nichts gegen das persönliche Vergnügen der Fans, so Harada, doch müsse bei der Verbreitung beachtet werden, dass Bandai bereits von Fans wegen der Mod kontaktiert worden sei.

Was meint ihr, soll sich Bandai Namco aufraffen und ein echtes Elden Ring-Kampfspiel entwickeln?