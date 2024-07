Elden Ring Update 1.13 ist jetzt verfügbar, aber was drinsteckt, ist ein Mysterium

Überraschend ist heute ein Update zu Elden Ring erschienen.

Elden Ring hat heute ein Update erhalten, das bereits auf allen Plattformen verfügbar ist. Es handelt sich um einen sehr kleinen Patch, der bei euch flott heruntergeladen sein sollte. FromSoftware hat allerdings noch nicht verraten, was drinsteckt. Sobald das bekannt ist, updaten wir die News aber natürlich für euch.

Update: Version 1.13

Version 1.13 Verfügbar ab: jetzt

Die Ankündigung dafür gab es bereits im Spiel, wie Fans hier zeigen. Sie fragen sich, welche Nerfs dabei vorgenommen werden. In einem anderen Reddit-Post fragen sich Fans derweilen, was in dem Update drinsteckt und spekulieren über unterschiedliche Fixes.

Die letzten Updates: Die große Erweiterung Shadow of the Erdtree ist am 21. Juni erschienen. Am Tag zuvor kam mit einem großen Patch der DLC, aber nicht nur das. Zusätzlich gab es auch sehr umfassende Balancing-Anpassungen.

Nach Release entstand eine Debatte über den Schwierigkeitsgrad, woraufhin FromSoftware mit einem Patch weitere Anpassungen vornahm und den Anfang des DLCs einfacher machte.