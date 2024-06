Elden Ring-Update 1.12 ist da: Bringt Zugang zum DLC und weitere große Verbesserungen für alle - Hier sind die Patch Notes

Der DLC kommt heute um Mitternacht, der Patch ist schon da.

Es war bereits bekannt, dass die Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree mit einem Update fürs Hauptspiel kommt, das daneben auch noch Verbesserungen für alle Spieler*innen enthält.

In den Genuss neuer Quality of Life-Features für das Inventar kommen auch diejenigen, die den DLC nicht gekauft haben. Das Update ist jetzt da und bringt auch den Eingang ins Erweiterungs-Gebiet. Dort hingelangen, könnt ihr allerdings erst ab Mitternacht.

Versionsnummer: 1.12

1.12 verfügbar ab: jetzt

jetzt Download-Größe: 15,6 auf PS5, 13,27 GB auf PS4

Besonders erfreuliche Änderungen betreffen das Inventar und sorgen dafür, dass wir endlich mehr Übersicht über die vielen Gegenstände bekommen, die wir ständig auf unserem Abenteuer einsammeln. Ganz neu erhaltene Items werden jetzt nämlich mit einem "!" gut sichtbar hervorgehoben.

Zudem gibt es auch einen ganz neuen Inventar-Tab, nämlich speziell für die zuletzt benutzen Gegenstände. Aber Vorsicht: Damit die neuen Features aktiv werden, müsst ihr sie erst mal im Menü aktivieren. Per Default sind sie nämlich zunächst aus.

Daneben gibt es auch gute Neuigkeiten für alle Fashion Souls-Fans: Es wurden nämlich gleich fünf neue Frisuren zugefügt. Die könnt ihr nicht nur nutzen, wenn ihr ganz neu startet. Sie sind für euch alternativ auch nachträglich bei der Wiedergeburt durch Rennala oder durch den Spiegel im Hub verfügbar.

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Aber natürlich zielt das Update generell vor allem auf den DLC ab. Der Eingang zur Erweiterung in der Bosskampf-Arena von Mohg wurde nun zugefügt. Nutzen könnt ihr den aber erst wie bereits angekündigt ab Mitternacht.

Alle Patch Notes

Hier könnt ihr euch die kompletten Patch-Notes durchlesen. Änderungen wurden in folgenden Kategorien vorgenommen:

Neue Features

PvP-exklusive Balance-Anpassungen

Generelle Balance-Anpassungen

Ausrüstungs-Anpassungen

Fähigkeiten-Anpassungen

Bug Fixes

Der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für alle Plattformen, auf denen das Hauptspiel verfügbar ist. Bei der Kritik konnte die Erweiterungen Traum-Wertungen einfahren. In unserem oben verlinkten Test konnte er eine 92 abräumen.

Freut ihr euch über die Inventar-Verbesserungen, die im Update stecken und werdet ihr den DLC zocken oder seid ihr noch mit dem Hauptspiel beschäftigt?