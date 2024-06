Elden Ring-Update bringt fantastisches Inventar-Feature, das wir uns schon lange gewünscht haben

Eldern Ring bekommt pünktlich zum Release von Shadow of the Erdtree ein Update spendiert.

Bevor Shadow of the Erdtree am 21. Juni erscheint, haben wir noch eine richtige tolle Neuigkeit für euch. Pünktlich vor Release der Erweiterung bekommt das Hauptspiel noch ein Update spendiert, das mit einigen tollen Komfortverbesserungen daherkommt, die unter anderem das Inventar betreffen und die uns unnötiges Gesuche fortan ersparen.

Wann ersscheint das Update? Laut dem offiziellen X-Account von Elden Ring wird der Patch am 20. Juni ausgerollt. Zuvor soll es zwischen 5 und 8 Uhr Wartungsarbeiten geben.

Verbesserungen am Inventar

Neue Items werden künftig mit einem "!" markiert

Es wird ein neuer Tab mit dem Namen "Aktuelle Items" hinzugefügt, der euch jüngst erhaltene Items anzeigt

Hier könnt ihr sehen, wie der Tab und die markierten Items künftig im Inventar aussehen:

Neue Items werden künftig mit einem Ausrufezeichen versehen, damit ihr sie schneller im Blick habt.

Neue Frisuren für euren Charakter

Es gibt 5 neue Haarfrisuren, die ihr während der Charaktererstellung zu Spielbeginn, im Trüben Spiegelständer (Tafelrundfeste) oder durch die Wiedergeburt bei Rennala auswählen könnt.

Einen Blick auf die neuen Frisuren gibt's ebenfalls schon:

Mit dem Update kommen auch fünf neue Frisuren ins Spiel.

Neue Features für den Summoning Pool (Beschwörungen)

Aktive Summoning Pools werden künftig in den New Game Plus-Modus übertragen

Eigene Summoning Pools können in einem neuen Menü für die Map aktiviert oder deaktiviert werden. Hierbei werden nur aktive Summoning Pools ausgewählt, wenn ihr das Item "Kleine goldene Statue" nutzt.

Wie das neue Multiplayer-Feature aussieht, hat FromSoftware ebenfalls geteilt:

Ihr könnt fortan bestimmen, in welchen Regionen ihr beschworen werden wollt und in welchen nicht.

Damit aber noch nicht genug. Laut FromSoftware soll das Update noch weitere Freatures bringen. Von einer kleinen, wenn auch überaus sinnvollen Neuerung, haben wir bereits vor einigen Tagen von Souls-Experte Iron Pineapple gehört:

Mehr zum Thema DLC bringt längst überfällige Neuerung, die euch den Spielstart bald so viel angenehmer macht von Dennis Michel

Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC und soll die mit Abstand größte Erweiterung werden, die FromSoftware bis dato entwickelt hat. Neben 10 Hauptbossen, wird es 8 neue Waffengattungen und über 100 neue Waffen geben.

Wie die Erweiterung im GamePro-Test abschneidet, erfahrt ihr bereits in wenigen Tagen.

Wie gefallen euch die Neuerungen aus dem Update und welche Komfortverbesserungen stehen noch auf eurer Wunschliste?