MEINE AUGEN! Elden Ring-DLC macht euch den Spielstart jetzt so viel angenehmer

Bald brutzeln euch beim Start von Elden Ring nicht mehr die Äugelein weg.

Ihr sitzt im abgedunkelten Zimmer, der Controller liegt in euren Händen und das Spiel startet. Doch dann urplötzlich und ohne Vorwarnung blitzt euch gleißend helles Licht in die Augen und ihr fragt euch im gleichen Moment, in dem ihr schmerzverzerrt euer Gesicht vom Bildschirm abwendet "War es das, ist heute mein Ende gekommen?".

Einen weiteren Moment später stellt ihr jedoch beruhigt und mit leichtem Kopfschmerz fest, dass ihr lediglich vom Publisher-Logo erneut aufs Übelste geblendet wurdet. Und frohe Kunde: Diese Gräueltat wird euch schon bald in Elden Ring nicht mehr passieren!

DLC-Anspielevent offenbart kleine Änderung mit wohltuender Wirkung

Wie Souls-Experte und Speedrunner Iron Pineapple jetzt nach seinem gut dreistündigen Hands-on mit Shadow of the Erdtree auf X berichtet, hat FromSoftware die Hintergrundfarbe des Bandai Namco-Logos abgeändert. Bedeutet, ihr bekommt künftig beim Start des Spiels nicht mehr von gleißend hellem Licht die Netzhäute weggeschmurgelt.

Iron Pineapple schreibt:

"Ich habe ganz vergessen die größte Änderung im DLC von Elden Ring zu erwähnen. FromSoftware hat die Hintergrundfarbe des Bandai Namco-Logos geändert, sodass man beim Starten des Spiels nicht mehr geflashbanged wird."

Was FromSoftware in Shadow of the Erdtree noch alles geändert hat, verraten wir euch übrigens in unserer ausführlichen Preview und auch in der Video-Vorschau:

8:02 Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird mehr vom Gleichen - und das ist gut so!

Neben dieser überaus wichtigen Info – das meinen wir und knapp 30.000 Upvotes auf Reddit vollkommen ironiebefreit – hat Pineapple nach seinem Anspielevent übrigens noch eine überaus interessante Prognose abgegeben. Er schätzt nämlich, dass euch die neuen Inhalte aus der Erweiterung ca. 40 bis 50 Stunden bei Laune halten.

Shadow of the Erdtree wird also ein echtes Umfangmonster, das euch mit seinen zehn Hauptbossen, acht neuen Waffengattungen und über 100 neuen Waffen ordentlich beschäftigt.

Hier haben wir noch weitere wichtige Infos zum DLC für euch:

Ab wann geht's los? Release von Shadow of the Erdtree ist am 21. Juni um Mitternacht und wie wir bereits erfahren haben, könnt ihr euch das Spiel zumindest auf PS4 und PS5 bereits ab dem 18. Juni herunterladen – vorausgesetzt natürlich, ihr habt vorbestellt. Auf eurer Festplatte benötigt ihr dann lediglich 16 GB freien Speicher.

Bei welchem Spiel werdet ihr auch regelmäßig geblitzdingst und würdet euch wünschen, wenn die Helligkeit ebenfalls drei Stufen nach unten gedreht würde?