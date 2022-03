Elden Ring-Waffen erfordern hohe Stats? Macht euch deswegen keine Sorgen

Ihr steht noch relativ am Anfang eures Abenteuers im Zwischenland und habt coole Waffen gefunden, aber diese erfordern Stats, die euch unglaublich hoch erscheinen? Ihr denkt, diese Werte erreicht ihr in eurem ersten Elden Ring-Spieldurchlauf gar nicht? Wir erklären euch, warum diese Einschätzung womöglich falsch ist.

In Elden Ring erreicht ihr ein hohes Level

Darum geht es: In Elden Ring kann es anfangs schwierig sein, passende Waffen für euer Build zu finden. Items liegen nämlich für alle Spielenden an denselben Stellen und sind nicht eurer Klasse angepasst. Da ihr in der Open World frei wählen könnt, wohin ihr geht, ist es also Glückssache, ob ihr die richtige Ausrüstung für euch findet.

Hohe Stat-Anforderungen: Es kann frustrierend sein, wenn ihr im Startgebiet eine Stärke-Waffe findet, die eigentlich zu eurem gewünschten Build passt, diese aber einen Wert von 40 erfordert. Bevor ihr diese Waffen gleich abschreibt oder glaubt, es dauert viel zu lange, bis ihr diese nutzen könnt, solltet ihr jedoch eines wissen:

In Elden Ring seid ihr im Level am Ende viel höher als bei der Dark Souls-Reihe: Die Wiki-Seite fextralife.com spricht für das letzte Gebiet von Elden Ring eine Level-Empfehlung von 120+ aus. Zum Vergleich: Bei Dark Souls 3 liegt sie in der letzten Region des Hauptspiels gerade mal bei 70+.

Ihr levelt schneller

Auch falls ihr jetzt Angst habt, dass ihr in Elden Ring gezwungen seid, zu farmen und immer wieder dieselben Gegner zu töten, um das empfohlene Level für die Gebiete zu erreichen, können wir euch beruhigen:

Wenn ihr die Welt gut erkundet und euch beispielsweise durch die zusätzlichen Dungeons kämpft, erhaltet ihr automatisch sehr viele Runen und steigt gerade am Anfang des Spiels schnell auf. In der Regel werden nur Spieler*innen, die optionalen Bereiche auslassen und direkt von Hauptboss zu Hauptboss zu laufen, in Elden Ring chronisch stark unterlevelt sein.

Habt ihr auch schon verlockende Waffen gefunden, die ihr aufgrund eurer Stats nicht nutzen könnt?