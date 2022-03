Elden Ring: Mondschleier-Katana finden - Diesen Boss müsst ihr besiegen

Ihr spielt in Elden Ring ein Geschick-Magie-Build und wollt euch mit einem stylischen sowie wirkungsvollen Katana ausstatten? Dann ist das Mondschleier-Katana eine gute Wahl. Wir verraten euch, wo ihr es euch holen könnt und welche Stats ihr braucht, um die Waffe effektiv nutzen zu können.

Boss besiegen und Katana schnappen

Darum geht es: Das Mondschleier-Katana könnt ihr euch in einem Dungeon holen, der bereits früh im Spiel erreichbar ist. Es kann allerdings anfangs schwierig sein, sich durch die Gänge zu schlagen und den Endgegner zu besiegen.

Gaeltunnel: Der Dungeon, um den es geht, heißt Gaeltunnel. Er befindet sich in der Region Caelid, östlich von der Startregion Limgrave, nahe an der Grenze zwischen beiden Gebieten. Um das Katana zu erhalten, müsst ihr den Miniboss besiegen, den ihr am Ende hinter einer Doppeltür findet.

Der Boss: Bei diesem Endgegner handelt es sich um einen Magma-Lindwurm. Wie der Name schon vermuten lässt: Hier ist Feuer im Spiel. Eine zusätzliche Schwierigkeit ist es, erst mal in die kleine Bossfight-Arena hineinzukommen und gut in den Rhythmus des Kampfs zu finden, weil der Lindwurm euch gerne direkt hinter der Tür attackiert.

Unser Tipp: Stattet euch mit feuerfester Rüstung und einem entsprechenden Talisman aus und versucht, im Kampf stets hinter den Boss zu gelangen. Habt ihr ihn besiegt, so gibt es als Belohnung das Katana sowie ein Drachenherz.

So nutzt ihr das Mondschleier-Katana effektiv

Das Mondschleier-Katana ist keine Waffe, die direkt für den Spielstart gedacht ist, denn um sie effektiv führen zu können, benötigt ihr einiges an Stats. Das Katana setzt eine 18 auf Geschick, eine stolze 23 auf Weisheit und zusätzlich auch noch eine 12 auf Stärker voraus. Entsprechend skaliert die Waffe aber auch mit allen drei Werten.

Ihr müsst also euren Charakter schon ein wenig gelevelt haben. Der physische Basis-Schaden des Katanas ist eine 73. Besonders vorteilhaft ist allerdings der höhere Magieschaden. Hier liegt der Grundwert bei 87.

