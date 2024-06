Wir spielen am Wochenende ein tolles neues Horrorspiel - und was zockt ihr an den freien Tagen?

Still Wakes the Deep versetzt euch auf eine einsame Öl-Borinsel.

Die Woche hatte für Freund*innen von düsteren Titeln ordentlich was im Gepäck: Am Dienstag erschien ein neues Horrorspiel mit großartigem Setting, nämlich Still Wakes the Deep. Heute kam dann noch der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree heraus, mit dem es auch noch mal eine Spur finsterer wird als im Hauptspiel.

Wir haben daher am Wochenende einiges vor und wollen daneben wie immer auch wissen, wie es bei euch Spiele-technisch aussieht!

Horror, Souls und mehr: In diese Spiele tauchen wir am Wochenende ab

Myki ist mal wieder mit Monster Hunter beschäftigt, dieses Mal geht's mit Stories weiter, in dem sie fleißig mit der Eierjagd beschäftigt ist. Danach schnappt sie sich die Demo zu Until Then, einem narrativen Sci-Fi Thriller.

Rae freut sich dagegen, dass auf Steam gerade "Klei Fest" ist. Das bedeutet, alle Spiele von Klei sind im Sale. Sie holt sich daher Griftlands für's Steam Deck und will am Wochenende außerdem mal wieder in Don't Starve Together reinschauen.

Ich sehe, höre, lese und spiele

Diese Woche verrät Eleen euch, was sie abseits von Videospielen noch so alles unterhält. Sieht ... Staffel 4 von Young Justice, weil ich gerade wieder einen kleinen DC-Flash (no pun intended) habe. Hört ... aktuell wieder viel die Indie-Folk-Band The Amazing Devil. Falls die euch nichts sagt: Der Schauspieler von Jaskier aus der The Witcher-Serie auf Netflix ist einer der beiden Sänger*innen. Liest ... den aktuellen Nightwing-Comic-Run von Tom Taylor und Bruno Redondo, der absolut großartig ist und sich jetzt leider seinem Ende nähert. Spielt ... weiter The Witcher 3 und kann kaum fassen, dass ich damit so lange gewartet habe. So ein gutes Spiel...

Chris hat gerade laut eigener Aussage "maximal Bock", wieder mal seinen Game Boy rauszukramen und Wario Land zu zocken. Nach dem Elden Ring-DLC ist ihm nach simplem 2D-Plattforming. Warum, wissen wir doch auch nicht.

Was die Erweiterung kann, erfahrt ihr hier:

Dennis zockt Still Wakes the Deep weiter und freut sich über die schottische Aussprache im Ölbohrinsel-Horror, die er erstaunlich gut versteht (Grüße gehen raus an seine schottische Englisch-Leistungskurs-Lehrerin). Im Test-Video erfahrt ihr mehr zum Spiel:

10:13 Still Wakes the Deep - Test-Video zum Nordsee-Horror mit Unreal-Engine-5-Grafik

Kevin stürzt sich am Wochenende erst einmal ins Hauptspiel von Elden Ring, mit dem Ziel, am Wochenende den Weg zum DLC zu öffnen. Aber spontan hat er sich auch ein wenig in Tavern Talk verguckt und muss das jetzt unbedingt mal ausprobieren.

Ich (Samara) werde selbst noch ein wenig in Elden Ring versinken, aber direkt im DLC, in den ich wohl jetzt auch in Ruhe mit meinem Zweitcharakter reise. Daneben brauche ich aber auch dringend was Kürzeres und nehme mir als Horror-Fan ebenfalls Still Wakes the Deep vor und das 2D-Metroidvania-Souls Nine Sols. Das soll ja richtig gut sein!

Habt schöne freie Tage und viel Spaß mit euren Spielen des Wochenendes!