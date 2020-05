The Elder Scrolls 5: Skyrim hat mittlerweile fast neun Jahre auf dem Buckel. Da wäre es doch mal langsam Zeit für den Nachfolger, oder? Doch The Elder Scrolls 6 lässt noch auf sich warten. Selbst, was erste Infos rund um das Rollenspiel angeht, müssen wir noch eine lange Zeit geduldig sein.

Pete Hines von Bethesda antwortete auf die Frage eines Spielers, wann wir denn endlich mit Informationen zu TES 6 rechnen können:

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations.