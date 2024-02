The Elder Scrolls 6: Alle Infos zu Release, Plattformen und Co., die wir zum Skyrim-Nachfolger kennen

Alle Infos, die wir bereits zu The Elder Scrolls 6 kennen.

Fans der beliebten RPG-Reihe The Elder Scrolls müssen sich schon eine ganze Weile in Geduld üben. Immerhin kam der letzte Hauptableger abseits des Online-Titels TESO mit The Elder Scrolls: Skyrim bereits 2011 raus. 2018 wurde dann mit The Elder Scrolls 6 endlich der Nachfolger angekündigt, seither warten wir aber auf große Neuigkeiten. Wir fassen euch alles zusammen, was wir zum Spiel wissen.

Hier könnt ihr zu allen wichtigen Punkten in der Übersicht springen:

Release: Wann erscheint The Elder Scrolls 6?

Einen offiziellen Releasetermin für TES 6 gibt es bislang noch nicht. Allerdings geht aus geleakten Dokumenten des Gerichtsverfahrens zwischen Microsoft und der FTC hervor, dass zumindest intern mit einem Release "2026 oder später" gerechnet wird.

Laut Phil Spencers Aussagen während des Verfahrens aus dem Juni 2023 wird es sogar noch länger dauern: Demnach sei The Elder Scrolls 6 noch "mindestens fünf Jahre" entfernt. Das würde also sogar einen Release 2028 oder später bedeuten.

Zumindest hat das Spiel inzwischen die Konzeptphase verlassen und befindet sich jetzt in der Entwicklung.

Plattformen: Wird Elder Scrolls 6 ein Xbox Exclusive?

TES 6-Entwickler Bethesda Game Studios gehört inzwischen zu Xbox, entsprechend ist die Frage durchaus berechtigt, für welche Plattformen das Spiel erscheint. Laut offizieller Aussage von Microsoft soll die Entscheidung über die Xbox-Exklusivität großer Titel "von Fall zu Fall" getroffen werden.

Phil Spencer wollte sich auch hier 2023 noch nicht festlegen und hat bislang lediglich gesagt: "Es ist aktuell schwer für uns, das festzulegen."

Allerdings: Die geleakten FTC-Dokumente nennen hier als Plattformen ausschließlich Xbox und PC – kein gutes Zeichen also für PlayStation-Fans, aber auch noch keine offizielle Bestätigung.

Gibt es einen Elder Scrolls 6-Trailer?

Ja, aber freut euch nicht zu früh. Bei der Ankündigung zur E3 2018 wurde zwar bereits ein kurzer Teaser-Trailer gezeigt, allerdings ist dort noch nicht viel zu sehen. Immerhin bekommen wir eine ziemlich schicke Kamera-Fahrt über die Welt:

0:36 The Elder Scrolls 6 - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit

Welche Engine nutzt Elder Scrolls 6?

Wie schon Starfield setzt auch The Elder Scrolls 6 auf die hauseigene Creation Engine 2 von Bethesda. Das hatte Todd Howard in einem Telegraph-Interview 2021 bestätigt. Allerdings soll es auch einige Anpassungen gegenüber der Version für Starfield geben:

"Jedes Spiel kommt mit einer Reihe neuer Technologien, also wird auch Elder Scrolls 6 einige Ergänzungen zur Creation Engine 2 bekommen, die das Spiel braucht."

Story: Was ist das Setting von Elder Scrolls 6?

Offiziell wissen wir noch nicht, wo The Elder Scrolls 6 spielen wird und worum genau es geht. Das hält Fans aber natürlich nicht davon ab, fleißig zu spekulieren. Ausgerechnet in einem Starfield-Trailer glauben manche, den Umriss eines bestimmten Landes bereits entdeckt zu haben: nämlich Hammerfell. Bestätigt ist das aber natürlich nicht.

Gameplay: Das wissen wir zu den Spielmechaniken in Elder Scrolls 6

Auch zum Gameplay von Elder Scrolls 6 ist bislang nur wenig konkretes bekannt. Zumindest wissen wir aber bereits, dass das System zum Aufleveln von Fähigkeiten aus Skyrim zurückkehren könnte. Das hat der ehemalige Bethesda Design Director Bruce Nesmith im Interview mit Minmaxx angeteast, auch wenn er Bethesda bereits 2021 verlassen hat: (via gamingbolt)

Das ganze Magiesystem für Skyrim – ich hatte Todd [Howard] überzeugt, mich das Baby und das Badewasser rauswerfen zu lassen und von vorne anzufangen und er hat mir damit vertraut. Davon wird es wahrscheinlich im sechsten Teil noch Spuren geben. Das Ganze 'Du machst es und wirst dadurch besser darin' ... auch wenn das keine einzigartige Idee von mir war, habe ich viel daran gearbeitet ... Das wird absolut drin bleiben. Viele Konzepte, die sich etwa darauf beziehen, wie man levelt, da wird es auch eine Reihe neuer Ideen geben, aber ich wette, dass ein Haufen von den Dingen, an denen ich gearbeitet habe, es in den neuen Teil schaffen.

Abseits davon gehen wir zumindest davon aus, dass uns wie schon in den Vorgängern ein Action-RPG erwartet, in dem wir eine Open World erkunden werden. Vermutlich können wir dann auch wieder zwischen First- und Third-Person-Perspektive wechseln.

Was erhofft ihr euch von The Elder Scrolls 6?