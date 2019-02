Skyrim gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Spielen aller Zeiten. The Elder Scrolls 6 soll daran im Idealfall natürlich anknüpfen und wurde von Bethesda bereits angekündigt. Bis das RPG erscheint, dauert es aber noch.

Die Veröffentlichung von The Elder Scrolls 6 könnte sich aber sogar noch viel weiter nach hinten verschieben.

Zumindest dann, wenn die Gerüchte stimmen und das Mammutprojekt wirklich The Elder Scrolls 6: Redfall heißen soll. Bethesda befindet sich nämlich offenbar in einem Rechtsstreit um den Markennamen.

Betheda beziehungsweise vielmehr Mutterfirma ZeniMax Media hat bereits vor einiger Zeit den Markennamen Redfall angemeldet. Was viele als Hinweis darauf verstanden haben, dass es sich dabei um den Titel des Skyrim-Nachfolgers handelt.

Allerdings gibt es schon eine Buchreihe, die Redfall heißt. Der Autor Jay J. Falconer beziehungsweise Bookbreeze.com geht deshalb gegen die Markennamen-Anmeldung von ZeniMax vor.

Sollten Bethesda und ZeniMax The Elder Scrolls 6 wirklich Redfall nennen und eventuell auch Bücher, Comics oder ähnliches zum Spiel veröffentlichen wollen, könnte es hier zu Verwechslungen kommen.

In einem Tweet erklärt der Autor, er habe mehrfach versucht, Kontakt mit ZeniMax aufzunehmen. Da er aber ignoriert worden sei, habe er keine andere Wahl gehabt, als rechtlich gegen die Trademark-Registrierung vorzugehen.

@zoe_dels Your Redfall Article. My lawyers made attempts to contact gaming company to work out a simple licensing deal for them to use my Redfall name. They ignored me every time. Shame. Left me no choice. All could have been avoided. Just call my attorneys back.