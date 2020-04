Auf nach Skyrim! The Elder Scrolls Online ist noch wenige Tage gratis

Seit Anfang April können PS4- und Xbox One-Spieler in einem großen Gratis-Event das MMORPG The Elder Scrolls Online kostenlos testen und erhalten zudem einen Eindruck von der kommenden Greymoor-Erweiterung, in der es euch in die vertrauten Gefilde von Skyrim verschlägt. Ist das Oster-Wochenende erst vorbei, müsst ihr für einen ersten Blick auf das Online-Rollenspiel wieder in die Tasche greifen, daher hier nochmal eine Erinnerung mit allen Infos zum Event.

Wann endet das Gratis-Event? Am Montag, den 13. April.

Brauche ich PS Plus oder Xbox Live? Das jeweilige Abo für eure Konsole ist Pflicht.

Die Inhalte des kostenlosen TESO-Events:

Spielbar ist das komplette Basisspiel samt einer großen Haupt-Storyline, vier Klassen und insgesamt 23 unterschiedlichen und abwechslungsreichen Bereichen.

Für Skyrim-Fans: Ihr hattet viel Freude am letzten Ableger der Hauptreihe und wollt zurück nach Himmelsrand, um dort neue Geschichten zu erleben? Das könnt ihr schon bald in der Greymoor-Erweiterung. Die Prolog-Quest dürft ihr in den kommenden Tagen ebenfalls kostenlos spielen.

So startet ihr die Skyrim-Prologquest

Interessieren euch lediglich die Inhalte der neuen Erweiterung, dann könnt ihre diese direkt anwählen. So funktioniert's:

Geht in den Kronen-Shop

Wählt die Quest "Prolog: Die Zirkelverschwörung"

Je nachdem welcher Allianz ihr beigetreten seid, begebt ihr euch entweder in die Kriegergilde von Dolchsturz, Davons Wacht oder Vulkhelwacht. Jetzt müsst ihr lediglich noch mit Lyris Titanenkind sprechen und könnt die Quest starten.

Alle Infos zur Greymoor-Erweiterung

GamePro-Kollege Sebastian hat in einem ausführlichen Artikel alle wichtigen Infos zum Skyrim-Addon für euch zusammengefasst. Dort erfahrt ihr alles Wichtige zum Setting, dem neuen Antiquitätensystem, den Nebenquests, einzigartigen Belohnungen und mehr.

Werdet ihr Skyrim in TESO einen Besuch abstatten?