ESO ist ein echtes Elder Scrolls & der Spieleinstieg ist der Beweis

Wusstet ihr, dass jeder Teil der Elder-Scrolls-Reihe ähnlich beginnt? Nämlich mit dem Helden in Gefangenschaft:

In TES: Arena seid ihr ein Sträfling in den Dungeons unterhalb des Kaiserpalasts und müsst fliehen, als Jagar Tharn die Kontrolle übernimmt

In TES 2: Daggerfall seid ihr in einer eingestürzten Höhle gefangen und müsst erst einen Weg hinausfinden

In TES 3: Morrowind werdet ihr als Gefangener nach Vvardenfell transportiert und dort freigelassen

In TES 4: Oblivion beginnt ihr erneut als Gefangener in einer Zelle des kaiserlichen Palasts und helft dem Imperator dabei, durch einen Geheimgang zu entkommen

In TES 5: Skyrim werdet ihr als Sträfling in Himmelsrand zu eurer Hinrichtung gekarrt, als plötzlich Drachen angreifen und ihr fliehen könnt

Und dies setzt sich auch im MMORPG The Elder Scrolls Online fort. Zu Beginn der Hauptstory werdet ihr als Gefangener geopfert und erwacht anschließend in Kalthafen, dem Reich des Daedra-Fürsten Molag Bal, in einer Zelle.

Selbst im ESO-Addon Greymoor startet das Abenteuer in einem sehr ähnlichen Stil wie im Intro von The Elder Scrolls 5: Skyrim - ihr werdet in einem Wagen nach Himmelsrand gekarrt.

ESO ist durch und durch ein Elder Scrolls

Es gibt Fans von The Elder Scrolls, die um ESO einen Bogen machen, weil es ein MMORPG ist. Sie hätten lieber einen weiteren Teil in der Singleplayer-Reihe und wünschen sich einen schnellen Release von The Elder Scrolls 6. Dabei zeigt gerade der Umstand, dass ihr auch in ESO als Gefangener startet, dass das MMORPG ein "echter" Teil der Reihe ist und im Grunde The Elder Scrolls atmet.

Ihr seid wie in TES: Arena auf dem gesamten Kontinent Tamriel unterwegs und nicht wie in den Teilen 2 bis 5 nur in einer der Regionen. Ihr lernt das Land und dessen Geschichte noch weiter kennen und trefft bekannte Persönlichkeiten wie den König der Würmer, Mannimarco und natürlich die Daedra-Fürsten, die auch in den Singleplayer-Spielen eine wichtige Rolle einnehmen.

Hier erfahrt ihr, warum Elder Scrolls mehr als nur Skyrim ist:

ESO zeigt euch, dass es ein echtes Elder Scrolls ist, indem ihr traditionell als Sträfling beginnt, der sich in der Welt beweisen muss und es zum Helden bringt. Nur seid ihr eben nicht der einzige Held in dieser Welt. Und auch nicht der einzige Gefangene.

Das macht The Elder Scrolls Online zum Start der Story sehr geschickt. Denn ihr seid einer von sehr vielen Häftlingen, die geopfert werden und dann in Kalthafen wieder erwachen. Das erklärt, wer die anderen Spieler sind.

Startet ihr ESO, dann erlebt ihr nicht nur den typischen Einstieg in eine Elder-Scrolls-Story, sondern auch ein Spiel, das sich sehr gut in die Reihe einfügt. Es sprüht einfach an allen Ecken und Enden nur so vor der beliebten und bekannten Atmosphäre. Wer also ESO unterstellt, es wäre kein echtes Elder Scrolls-Spiel, der tut dem Spiel unrecht. Denn trotz MMORPG ist es ein würdiger Teil der Reihe.

Haltet ihr The Elder Scrolls Online für ein echtes The Elder Scrolls? Falls nicht, was fehlt euch im Spiel?