The Elder Scrolls Online führt uns bald nach Skyrim

The Elder Scrolls Online bringt Skyrim zurück. Wir werden Himmelsrand bald wohl erneut besuchen können. Dieses Mal allerdings im Rahmen des Online-Rollenspiels von Zenimax und Bethesda. Die Überraschung war perfekt, als am Schluss des Cinematic Trailers die bekannte Landschaft mit ihren verschneiten Bergen zu sehen war.

The Elder Scrolls Online: Neuer Trailer kündigt Rückkehr nach Skyrim an

Was zeigt der Trailer? Im oben eingebundenen Game Awards-Cinematic Trailer zum Finale der Season of the Dragon dreht sich eigentlich noch alles um die Erweiterung Dragonhold. Beziehungsweise deren Ende: Wir sehen, wie sich der Kampfmagier Abnur Tharn opfert, um Elsweyr zu retten.

Überraschung zum Schluss: Als wäre das nicht schon beeindruckend genug inszeniert, erleben wir im Anschluss aber auch noch eine dicke Überraschung. Dieser Helm kommt uns direkt schon mal sehr bekannt vor, aber dann sehen wir den ganzen Rest. Das kann nur Skyrim sein und die Musik klingt auch dementsprechend.

Das dunkle Herz? Ganz am Ende gibt uns Bethesda Gewissheit. Wir werden in nicht allzu ferner Zukunft "das dunkle Herz von Skyrim" erkunden können. Was damit genau gemeint ist, bleibt aktuell noch unklar.

Darauf hoffen Fans: Da wir uns in der zweiten Ära befinden, hat der große Kollaps theoretisch noch gar nicht statt gefunden. Dementsprechend wünschen sich viele Fans in den YouTube-Kommentaren unter dem Trailer, Winterhold besuchen zu können.

Der allgemeine Tenor lautet: Wenn die Neuauflage von Morrowind als Maßstab herhalten kann, dürfte auch Skyrim innerhalb von TESO ziemlich cool werden.

Wann erfahren wir mehr? Es dauert nicht mehr lange: Am 16. Januar hält Bethesda auf dem eigenen Twitch-Channel ein Enthüllungs-Event ab. Dann werden mit Sicherheit einige offene Fragen geklärt werden und vielleicht können wir die Region auch bereits in neuem Glanz erstrahlen sehen.

