The Game Awards 2019 sind vorbei und haben etliche Neuankündigungen und Trailer mitgebracht. In unserer Zusammenfassung erfahrt ihr, worüber wir uns als PS4-, Xbox One- und Switch-Spieler freuen können.

Xbox Series X - Next Gen-Konsole von Microsoft enthüllt

Was für eine Überraschung: Microsoft enthüllt die neue Xbox: Die Xbox Series X, die zur Weihnachtssaison 2020 erscheinen soll.

Godfall ist das erste PS5-Launch-Spiel

Godfall stammt von Counterplay Games und Gearbox Publishing und erscheint Ende 2020 als Launch-Spiel für die PlayStation 5.

PS4-Spiel Ghost of Tsushima zeigt neues Gameplay

Suckerpunchs Samurai-Actionspiel Ghost of Tsushima hat auf den Game Awards einen neuen Trailer erhalten. Und nicht nur das: Einen Release-Zeitraum haben die Macher ebenfalls bekanntgegeben.

Hellblade 2 angekündigt

Hellblade: Senua's Sacrifice bekommt einen Nachfolger! Hellblade 2: Senua's Saga wurde mit einem düsteren Debüt-Trailer enthüllt. Und nicht nur das: Hellblade 2 wird für die Xbox Series X erscheinen!

Neuer Trailer zu Final Fantasy 7 Remake

Die Neuauflage zu Final Fantasy 7 hat einen neuen Trailer spendiert bekommen, der sich diesmal auf den Helden Cloud Strife konzentriert.

Re-Reveal von The Wolf Among Us 2

The Wolf Among Us 2 lebt! Die Fortsetzung des Adventures The Wolf Among Us wird von AdHoc Studio entwickelt. Das Team setzt sich unter anderem aus ehemaligen Telltale-Entwicklern zusammen.

Bravely Default 2 kommt 2020 für Switch

Switch-Spieler dürfen sich auf Bravely Default 2 freuen. Die Entwickler von Team Asano (Octopath Traveler) gehen mit einem waschechten Sequel an den Start, das 2020 erscheinen soll.

No More Heroes 3: The Return bekommt abgefahrenen Trailer

No More Heroes 3: The Return soll 2020 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen und zeigt sich in einem über fünf Minuten langen Trailer.

Weitere News von den Game Awards

Alle Gewinner der Game Awards 2019

Natürlich bieten die Game Awards nicht nur eine Bühne für zahlreiche Neuankündigungen, sondern sind ebenfalls eine Award-Show.

Alle Gewinner der Game Awards 2019 haben wir deshalb hier für euch aufgelistet.