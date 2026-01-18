Fallout ist nicht Ella Purnells erste Videospiel-Adaption - sie hat schon in einer Serie mitgespielt, die noch besser bewertet ist

Fallout-Star Ella Purnell hat auch in einer anderen Videospiel-Adaption mitgespielt.

Auf Prime Video läuft aktuell die zweite Staffel der Serien-Umsetzung von Fallout. Die Show gilt schon jetzt als eine der besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten. Was viele nicht wissen: Ella Purnell, die in der Fallout-Serie eine der Hauptrollen spielt, ist auch Teil einer für viele sogar noch besseren Spiele-Adaption.

Ella Purnell spielt auch in Arcane eine Hauptrolle

Purnell ist schon einige Jahre vor dem Fallout-Start als Videospiel-Heldin in Erscheinung getreten. In der auf Netflix erschienenen League of Legends-Serie Arcane leiht sie im englischen Original nämlich der Hauptfigur Jinx ihre Stimme. Bislang sind zwei Staffeln von Arcane erschienen.

Besser als Fallout? Fallout gilt als eine der besten Spiel-Umsetzungen überhaupt und auch abseits davon als eine der besseren Serien der letzten Jahre. Auf der Vergleichsplattform IMDb steht die Show etwa bei starken 8,3 von 10.

Noch besser sieht es bei Rotten Tomatoes aus. Das Tomatometer, also die Durchschnittswertung der Kritiker, steht dort bei 95 Prozent. Das Popcornmeter, das die Meinungen der Fans abbildet, erreicht denselben Wert. Viel besser geht es kaum.

Arcane hat es aber trotzdem geschafft, diese Werte zu toppen. Bei IMDb erreicht die Serie eine Wertung von 9,0 von 10. Das Tomatometer auf Rotten Tomatoes ist sogar zu satten 100 Prozent gefüllt. Einzig das Popcornmeter kann mit 87 Prozent nicht an den Wert von Fallout herankommen.

Dass Ella Purnell in beiden Serien mitspielt, ist übrigens eher ein Zufall. Sie selbst ist nämlich gar kein großer Videospiel-Fan und möchte Adaptionen nach Fallout auch erst einmal aus dem Weg gehen, um bei Studios nicht zu sehr in eine Schublade gesteckt zu werden:

Wenn dann mit Fallout und Arcane "nur" zwei Spiele-Umsetzungen in ihrer Filmografie stehen, könnte sie es sich kaum besser ausgesucht haben. Aus Spieler*innen-Sicht ist es auf jeden Fall schön zu sehen, dass Gaming-Adaptionen tatsächlich richtig gut sein können.

