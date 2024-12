Fallout-Serienstar Ella Purnell hat genug von Videospiel-Adaptionen und will sich aus gutem Grund in Zukunft davon fernhalten

Schlechte Nachrichten für Videospiel- und Ella Purnell-Fans: Sie will sich von zukünftigen Adaptionen fernhalten.

Zwei der größten Videospiel-Adaptionen in diesem Jahr dürften eindeutig die Serien Fallout und Arcane sein. Beide Serien haben gemeinsam, dass die Schauspielerin Ella Purnell anhand von Lucy MacLean oder Jinx eine Hauptrolle übernimmt.

Wenn euch die schauspielerische Leistung von Purnell so sehr begeistert hat wie mich, haben wir leider schlechte Nachrichten für euch: Sie möchte sich zunächst von Videospiel-Adaptionen fernhalten.

Ella Purnell will in Zukunft weniger an Videospiel-Adaptionen arbeiten

An der Londoner Comic Con MCM x EGX 2024 (via Popverse) hat Schauspielerin Ella Purnell über ihr Mitwirken an den beiden erfolgreichen Videospiel-Adaptionen Fallout und Arcane gesprochen.

Während sie selbst nicht genau weiß, wie sie Hauptrollen in den gelungenen Adaptionen ergattern konnte, wird sie in Zukunft wohl nach Rollen ohne Verbindungen zur Gaming-Welt Ausschau halten.

„Hier ist die Wahrheit – und ich fühle mich schuldig, es zu sagen – aber ich bin kein Gamer und ich weiß nicht, wie ich zu zwei Adaptionen gekommen bin, die beide gut sind.“

„Ich denke, ich muss mich jetzt von Videospiel-Adaptionen fernhalten, weil ich ansonsten Typecasting erlebe. Ich werde sonst das Videospiel-Mädel sein. Es gibt schlimmere Dinge als das, nehme ich an.“

Typecasting ist ein Begriff der Filmbranche dafür, wenn Schauspieler*innen immer eine bestimmte Rolle in unterschiedlichen Werken bekommen und somit einem bestimmten “Typus“ entsprechen, was zur Namensgebung des Phänomens geführt hat. Wahrscheinlich fallen euch ebenfalls schon einige Stars ein, die ihr immer wieder in ähnlichen Rollen seht.

Wenn Schauspieler*innen irgendwann nur noch für einen bestimmten Typus gecastet werden, laufen sie Gefahr, in einer Sackgasse zu enden. So auch Purnell: Videospiel-Adaptionen mögen in den letzten Jahren an Beliebtheit gewinnen, ob es jedoch mehr als nur ein Trend ist, wird sich erst noch herausstellen. Neben erfolgreichen Serien wie Arcane und Fallout gab es dieses Jahr wie etwa durch den Borderlands-Film auch Fehlschläge zu verzeichnen.

Dass Ella Purnell von daher nicht als das Videospiel-Mädel gelten möchte, falls Videospiel-Adaptionen wieder potenziell seltener werden, können wir nachvollziehen.

Allzu bald werdet ihr auf Ella Purnell in Videospiel-Adaptionen nicht verzichten müssen. Die Dreharbeiten der zweiten Fallout-Staffel haben im November 2024 begonnen und wir rechnen mit einem Wiedersehen mit Protagonistin Lucy MacLean:

In den letzten Jahren hat Ella Purnell sich aber nicht ausschließlich Videospiel-Adaptionen gewidmet. Gerade kürzlich wurde die Fernsehserie Sweetpea fertig ausgestrahlt, in der Purnell in die Rolle einer jungen Frau namens Rhiannon Lewis schlüpft, die es im Leben nicht gerade leicht hat.

Nach dem Tod ihres Vaters zieht ausgerechnet ihre ehemalige Mobberin Julia Blenkingsopp in ihre Nähe und möchte das Haus ihres Vaters verkaufen. Das weckt Mordgelüste in der schüchternen Rhiannon, die künftig ihr Leben selbst in die Hand nimmt.

Wie gefällt euch die Leistung von Ella Purnell in Arcane beziehungsweise Fallout? Würdet ihr sie gerne in weiteren Videospiel-Adaptionen sehen?