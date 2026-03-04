Nintendo Switch Online bekommt nächste Woche gleich 3 neue Mario-Spiele auf einen Schlag

Es gibt neue Spiele bei Nintendo Switch Online im März.

Mario-Fans wissen, dass der 10. März eine besondere Bedeutung hat. Er ist nämlich der offizielle Mario Day (March 10). Das hat auch Nintendo nicht vergessen und spendiert uns zu diesem Anlass ein paar Spiele-Klassiker im Switch Online-Abo.

Diese drei Mario-Spiele gibt es bald im Abo auf der Switch

Zwei der kommenden Titel sind dabei ursprünglich für den Virtual Boy erschienen, von dem Nintendo im Februar eine "neue" Version auf den Markt gebracht hat. Beim dritten Titel handelt es sich um einen GBA-Klassiker.

Virtual Boy:

Mario Tennis (ursprünglicher Release: 1995)

Mario Clash (ursprünglicher Release: 1995)

Game Boy Advance:

Mario vs. Donkey Kong (ursprünglicher Release: 2004)

Hier könnt ihr euch alle drei Titel im Trailer anschauen:

1:16 Nintendo Switch Online bekommt im März 3 neue Mario-Spiele

Wann kommen die neuen Spiele zu Nintendo Switch Online? Natürlich pünktlich zum Mario Day, also am Dienstag, den 10. März 2026.

Ist der Erweiterungspass nötig? Teilweise. Mario vs. Donkey Kong bekommt ihr nämlich nur, wenn ihr neben Switch Online zusätzlich auch den Erweiterungspass abonniert habt. Die beiden Virtual Boy-Spiele sind dagegen mit dem normalen Nintendo Switch Online-Abo verfügbar.

Alles Wichtige zu Nintendo Switch Online

Wollt ihr mehr über das Nintendo-Abo erfahren, haben wir alle Infos zum Service für Nintendo Switch und Switch 2 hier im verlinkten Artikel für euch aufgeführt:

Grob zusammengefasst bekommt ihr für 19,99 Euro im Jahr nicht nur Zugriff auf eine stetig wachsende Retro-Spielebibliothek, sondern könnt zudem den Online-Multiplayer nutzen und eure Spielstände in die Cloud laden.

Holt ihr euch für zusätzliche 20 Euro im Jahr den Erweiterungspass für Nintendo Switch Online, wird die Spiele-Bibliothek unter anderem um Nintendo 64- und auf der Switch 2 auch um GameCube-Titel erweitert.

Was sagt ihr zu den drei Mario-Klassikern und interessieren euch Virtual Boy-Spiele überhaupt?